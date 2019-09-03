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وهي عند بابه .. رسالة من "نجم" تقض مضجع مواطن: حادث على مركبتك!

يقطن في مكة والمفاجأة من الرياض والتصرف شكوى وإثبات واقعة ومناشدة

أقضت رسالة صادرة من إدارة نجم بمرور الرياض، مضجع مواطن في مكة؛ بعد أن وردت إلى جوّاله، مساء أمس، تُخبره بوقوع حادث سير على مركبته في مدينة الرياض؛ بينما المركبة متوقفة عند بابه.

تفصيلاً، وفي أثناء وجود المواطن في دوامه فُوجئ برسالة تشعره بوقوع حادث على مركبته من نوع GMC وتحمل رقم لوحة مركبته المتوقفة عند مقره، وذُيلت الرسالة بتمني السلامة له من إدارة مرور الرياض.

بدوره؛ توجّه المواطن بمركبته إلى إدارة مرور العاصمة المقدّسة، وقدّم إثبات واقعة ووجود مركبته معه في مكة ودون أيّ آثار حادث وقت وصول الرسالة.

بدوره، تفاعلت إدارة مرور العاصمة المقدّسة مع شكوى المواطن وأرفقت ما يُثبت تأكيده للحادثة إلى إدارة مرور الرياض، وبانتظار ما سيكون الرد على مناشدته.

وفيما يلي نص الرسالة الواردة للمواطن:

"نود إحاطتكم بأنه تمّ تسجيل حادث مروري على المركبة من نوع جمس

رقم اللوحة ****** بمرور مكتب نجم – الرياض,

بتاريخ 2019-09-02

الوقت 10:46:00

رقم الحادث *********

الإدارة العامة للمرور تتمنى لكم السلامة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وهي عند بابه .. رسالة من "نجم" تقض مضجع مواطن: حادث على مركبتك!
سبق

أقضت رسالة صادرة من إدارة نجم بمرور الرياض، مضجع مواطن في مكة؛ بعد أن وردت إلى جوّاله، مساء أمس، تُخبره بوقوع حادث سير على مركبته في مدينة الرياض؛ بينما المركبة متوقفة عند بابه.

تفصيلاً، وفي أثناء وجود المواطن في دوامه فُوجئ برسالة تشعره بوقوع حادث على مركبته من نوع GMC وتحمل رقم لوحة مركبته المتوقفة عند مقره، وذُيلت الرسالة بتمني السلامة له من إدارة مرور الرياض.

بدوره؛ توجّه المواطن بمركبته إلى إدارة مرور العاصمة المقدّسة، وقدّم إثبات واقعة ووجود مركبته معه في مكة ودون أيّ آثار حادث وقت وصول الرسالة.

بدوره، تفاعلت إدارة مرور العاصمة المقدّسة مع شكوى المواطن وأرفقت ما يُثبت تأكيده للحادثة إلى إدارة مرور الرياض، وبانتظار ما سيكون الرد على مناشدته.

وفيما يلي نص الرسالة الواردة للمواطن:

"نود إحاطتكم بأنه تمّ تسجيل حادث مروري على المركبة من نوع جمس

رقم اللوحة ****** بمرور مكتب نجم – الرياض,

بتاريخ 2019-09-02

الوقت 10:46:00

رقم الحادث *********

الإدارة العامة للمرور تتمنى لكم السلامة".

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
10:57 AM

وهي عند بابه .. رسالة من "نجم" تقض مضجع مواطن: حادث على مركبتك!

يقطن في مكة والمفاجأة من الرياض والتصرف شكوى وإثبات واقعة ومناشدة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
9
6,717

أقضت رسالة صادرة من إدارة نجم بمرور الرياض، مضجع مواطن في مكة؛ بعد أن وردت إلى جوّاله، مساء أمس، تُخبره بوقوع حادث سير على مركبته في مدينة الرياض؛ بينما المركبة متوقفة عند بابه.

تفصيلاً، وفي أثناء وجود المواطن في دوامه فُوجئ برسالة تشعره بوقوع حادث على مركبته من نوع GMC وتحمل رقم لوحة مركبته المتوقفة عند مقره، وذُيلت الرسالة بتمني السلامة له من إدارة مرور الرياض.

بدوره؛ توجّه المواطن بمركبته إلى إدارة مرور العاصمة المقدّسة، وقدّم إثبات واقعة ووجود مركبته معه في مكة ودون أيّ آثار حادث وقت وصول الرسالة.

بدوره، تفاعلت إدارة مرور العاصمة المقدّسة مع شكوى المواطن وأرفقت ما يُثبت تأكيده للحادثة إلى إدارة مرور الرياض، وبانتظار ما سيكون الرد على مناشدته.

وفيما يلي نص الرسالة الواردة للمواطن:

"نود إحاطتكم بأنه تمّ تسجيل حادث مروري على المركبة من نوع جمس

رقم اللوحة ****** بمرور مكتب نجم – الرياض,

بتاريخ 2019-09-02

الوقت 10:46:00

رقم الحادث *********

الإدارة العامة للمرور تتمنى لكم السلامة".

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