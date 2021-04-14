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"الغذاء والدواء" تحذر من مياه أمانة حجم "4 جالون"

لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من "البرومات"

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك مياه أمانة حجم "4 جالون" التي ينتجها مصنع أمانة لتعبئة المياه الصحية بمدينة الرياض، وذلك لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة البرومات.

وذكرت "الغذاء والدواء" أنها سحبت عينات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية ولدفعات عدة من تواريخ إنتاج مختلفة وأحجام متنوعة، لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية رقم "1025/2014 مياه الشرب المعبأة" فيما يخص محتواها من تركيز مادة البرومات، والتي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات بـ "10 أجزاء في البليون".

وكشفت نتائج التحاليل المخبرية لعينات من مياه أمانة ذات الحجم "4 جالون" المنتجة من مصنع أمانة لتعبئة المياه الصحية بمدينة الرياض تجاوزها الحدود القصوى المشار إليها.

وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم منه، مشيرةً إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجه من الأسواق المحلية وإيقاف خطوط الإنتاج لذلك المنتج، حتى يلتزم المصنع بالحدود المسموح بها من مادة البرومات.

وتواصل الهيئة مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة، ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة.

يُذكر أن البرومات تنشأ نتيجة تعرض مادة البرومايد الموجودة في المياه بشكل طبيعي، إلى عمليات التعقيم والمعاملة بالأوزون، فتتحول مادة البرومايد إلى برومات، التي اثبتت الدراسات أن لها آثار سلبية على الصحة ولذا وضعت لها الجهات الرقابية في العالم حدوداً لهذه المادة في مياه الشرب المعبأة لضمان سلامتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" تحذر من مياه أمانة حجم "4 جالون"
سبق

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك مياه أمانة حجم "4 جالون" التي ينتجها مصنع أمانة لتعبئة المياه الصحية بمدينة الرياض، وذلك لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة البرومات.

وذكرت "الغذاء والدواء" أنها سحبت عينات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية ولدفعات عدة من تواريخ إنتاج مختلفة وأحجام متنوعة، لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية رقم "1025/2014 مياه الشرب المعبأة" فيما يخص محتواها من تركيز مادة البرومات، والتي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات بـ "10 أجزاء في البليون".

وكشفت نتائج التحاليل المخبرية لعينات من مياه أمانة ذات الحجم "4 جالون" المنتجة من مصنع أمانة لتعبئة المياه الصحية بمدينة الرياض تجاوزها الحدود القصوى المشار إليها.

وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم منه، مشيرةً إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجه من الأسواق المحلية وإيقاف خطوط الإنتاج لذلك المنتج، حتى يلتزم المصنع بالحدود المسموح بها من مادة البرومات.

وتواصل الهيئة مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة، ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة.

يُذكر أن البرومات تنشأ نتيجة تعرض مادة البرومايد الموجودة في المياه بشكل طبيعي، إلى عمليات التعقيم والمعاملة بالأوزون، فتتحول مادة البرومايد إلى برومات، التي اثبتت الدراسات أن لها آثار سلبية على الصحة ولذا وضعت لها الجهات الرقابية في العالم حدوداً لهذه المادة في مياه الشرب المعبأة لضمان سلامتها.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
05:46 PM

"الغذاء والدواء" تحذر من مياه أمانة حجم "4 جالون"

لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من "البرومات"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك مياه أمانة حجم "4 جالون" التي ينتجها مصنع أمانة لتعبئة المياه الصحية بمدينة الرياض، وذلك لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة البرومات.

وذكرت "الغذاء والدواء" أنها سحبت عينات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية ولدفعات عدة من تواريخ إنتاج مختلفة وأحجام متنوعة، لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية رقم "1025/2014 مياه الشرب المعبأة" فيما يخص محتواها من تركيز مادة البرومات، والتي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات بـ "10 أجزاء في البليون".

وكشفت نتائج التحاليل المخبرية لعينات من مياه أمانة ذات الحجم "4 جالون" المنتجة من مصنع أمانة لتعبئة المياه الصحية بمدينة الرياض تجاوزها الحدود القصوى المشار إليها.

وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم منه، مشيرةً إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجه من الأسواق المحلية وإيقاف خطوط الإنتاج لذلك المنتج، حتى يلتزم المصنع بالحدود المسموح بها من مادة البرومات.

وتواصل الهيئة مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة، ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة.

يُذكر أن البرومات تنشأ نتيجة تعرض مادة البرومايد الموجودة في المياه بشكل طبيعي، إلى عمليات التعقيم والمعاملة بالأوزون، فتتحول مادة البرومايد إلى برومات، التي اثبتت الدراسات أن لها آثار سلبية على الصحة ولذا وضعت لها الجهات الرقابية في العالم حدوداً لهذه المادة في مياه الشرب المعبأة لضمان سلامتها.

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