النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بدء مشروع التخلص من المدارس المستأجرة بمكة و3 أعوام مدة التنفيذ

"الحارثي": كم من طالب لديه الموهبة الجيدة والعطاء ويعوقه المبنى السيء؟

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، أمس الخميس، تنفيذ مشروع التخلص من المباني المستأجرة قبل حلول 2020؛ حيث ناقش مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، في اجتماعه الأول مع عدد من الإدارات المعنية، وضع الحلول الصالحة التي تُسهم في تهيئة بيئة تعليمية جاذبة والقضاء على المدارس المستأجرة في تعليم مكة.

وبين "الحارثي"، أن المدارس المستأجرة في تعليم مكة تُشكل ما نسبته 27 ‎%‎ من عدد المدارس، مشيراً إلى أن المبنى المدرسي أحد أهم أركان البيئة التعليمية الجاذبة والداعمة في خلق بيئة تعلمية نافعة، مبيناً أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ستطلق خُططها للقضاء على المباني المستأجرة في مكة في مدة 3 سنوات بإذن الله وفق خطة أعدت لذلك.

وأضاف: "المبنى المدرسي المستأجر يُعد عائقاً كبيراً في عدم تلقي الطالب العلوم النافعة بالشكل المطلوب نظراً لافتقادها إلى سبل التعليم الجيدة والبيئة الصفية شديدة الازدحام للفصول الدراسية والجو غير الصحي بما في ذلك عدم توفر كافة الوسائل المعينة للعملية التعليمية كالمختبرات المجهزة والصالات المغطاة والرياضية والساحات الرياضية المساندة التي قد يزاول فيها الأنشطة اللاصفية ودورات المياه وخلافه.

وأوضح "الحارثي"، أن المباني المستأجرة تقف عائقاً أمام العملية التعليمية والتربوية؛ فكم من طالب في هذا المبنى السيء لديه الرغبة الملحة والموهبة الجيدة والعطاء المتميز، ولكن يجد ما يمنعه ويقف في وجهه نظراً لكون هذه المواهب والهوايات تحتاج إلى أماكن وملاعب وأجهزة يعمل عليها أو فيها لكي يكتسب وينمي المزيد، وهذا ما لم يمكن في المباني المستأجرة، التي تعاني من الفصول الضيقة والإضاءة الضعيفة والتهوية السيئة والمساحات الضيقة إن لم تكن معدومة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بدء مشروع التخلص من المدارس المستأجرة بمكة و3 أعوام مدة التنفيذ
سبق

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، أمس الخميس، تنفيذ مشروع التخلص من المباني المستأجرة قبل حلول 2020؛ حيث ناقش مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، في اجتماعه الأول مع عدد من الإدارات المعنية، وضع الحلول الصالحة التي تُسهم في تهيئة بيئة تعليمية جاذبة والقضاء على المدارس المستأجرة في تعليم مكة.

وبين "الحارثي"، أن المدارس المستأجرة في تعليم مكة تُشكل ما نسبته 27 ‎%‎ من عدد المدارس، مشيراً إلى أن المبنى المدرسي أحد أهم أركان البيئة التعليمية الجاذبة والداعمة في خلق بيئة تعلمية نافعة، مبيناً أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ستطلق خُططها للقضاء على المباني المستأجرة في مكة في مدة 3 سنوات بإذن الله وفق خطة أعدت لذلك.

وأضاف: "المبنى المدرسي المستأجر يُعد عائقاً كبيراً في عدم تلقي الطالب العلوم النافعة بالشكل المطلوب نظراً لافتقادها إلى سبل التعليم الجيدة والبيئة الصفية شديدة الازدحام للفصول الدراسية والجو غير الصحي بما في ذلك عدم توفر كافة الوسائل المعينة للعملية التعليمية كالمختبرات المجهزة والصالات المغطاة والرياضية والساحات الرياضية المساندة التي قد يزاول فيها الأنشطة اللاصفية ودورات المياه وخلافه.

وأوضح "الحارثي"، أن المباني المستأجرة تقف عائقاً أمام العملية التعليمية والتربوية؛ فكم من طالب في هذا المبنى السيء لديه الرغبة الملحة والموهبة الجيدة والعطاء المتميز، ولكن يجد ما يمنعه ويقف في وجهه نظراً لكون هذه المواهب والهوايات تحتاج إلى أماكن وملاعب وأجهزة يعمل عليها أو فيها لكي يكتسب وينمي المزيد، وهذا ما لم يمكن في المباني المستأجرة، التي تعاني من الفصول الضيقة والإضاءة الضعيفة والتهوية السيئة والمساحات الضيقة إن لم تكن معدومة.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
03:17 PM

بدء مشروع التخلص من المدارس المستأجرة بمكة و3 أعوام مدة التنفيذ

"الحارثي": كم من طالب لديه الموهبة الجيدة والعطاء ويعوقه المبنى السيء؟

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
317

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، أمس الخميس، تنفيذ مشروع التخلص من المباني المستأجرة قبل حلول 2020؛ حيث ناقش مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، في اجتماعه الأول مع عدد من الإدارات المعنية، وضع الحلول الصالحة التي تُسهم في تهيئة بيئة تعليمية جاذبة والقضاء على المدارس المستأجرة في تعليم مكة.

وبين "الحارثي"، أن المدارس المستأجرة في تعليم مكة تُشكل ما نسبته 27 ‎%‎ من عدد المدارس، مشيراً إلى أن المبنى المدرسي أحد أهم أركان البيئة التعليمية الجاذبة والداعمة في خلق بيئة تعلمية نافعة، مبيناً أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ستطلق خُططها للقضاء على المباني المستأجرة في مكة في مدة 3 سنوات بإذن الله وفق خطة أعدت لذلك.

وأضاف: "المبنى المدرسي المستأجر يُعد عائقاً كبيراً في عدم تلقي الطالب العلوم النافعة بالشكل المطلوب نظراً لافتقادها إلى سبل التعليم الجيدة والبيئة الصفية شديدة الازدحام للفصول الدراسية والجو غير الصحي بما في ذلك عدم توفر كافة الوسائل المعينة للعملية التعليمية كالمختبرات المجهزة والصالات المغطاة والرياضية والساحات الرياضية المساندة التي قد يزاول فيها الأنشطة اللاصفية ودورات المياه وخلافه.

وأوضح "الحارثي"، أن المباني المستأجرة تقف عائقاً أمام العملية التعليمية والتربوية؛ فكم من طالب في هذا المبنى السيء لديه الرغبة الملحة والموهبة الجيدة والعطاء المتميز، ولكن يجد ما يمنعه ويقف في وجهه نظراً لكون هذه المواهب والهوايات تحتاج إلى أماكن وملاعب وأجهزة يعمل عليها أو فيها لكي يكتسب وينمي المزيد، وهذا ما لم يمكن في المباني المستأجرة، التي تعاني من الفصول الضيقة والإضاءة الضعيفة والتهوية السيئة والمساحات الضيقة إن لم تكن معدومة.

شارك برأيك
52
258

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,220
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,362
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,956
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,436

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة