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مؤتمر مكة الدولي الـ16 لطب الأسنان يوصي بتطبيق معايير سلامة المرضى

عقد خلال 3 أيام 12 ورشة عمل في مختلف التخصصات

أوصى مؤتمر مكة الدولي السادس عشر لطب الأسنان، في ختام أعماله، اليوم، بتطبيق معايير سلامة المرضى في جميع مراكز وعيادات الأسنان التخصصية، وتشجيع البحث العلمي في كل تخصصات طب الأسنان.

وأكد ضرورة إيجاد الحلول العاجلة لتمكين الخريجين من إيجاد فرص عمل في القطاعين الخاص والعام، وأهمية عقد دورات تخصصية لتأهيلهم للعمل.

كما أكد المؤتمر في توصياته أهمية ممارسة طب الأسنان المبني على البراهين.

شارك بالمؤتمر ما يزيد على 25 متحدثاً من الأساتذة والباحثين المتميزين من مختلف دول العالم "أمريكا وبريطانيا والدول الإسلامية والعربية والخليجية الشقيقة"، ونخبة من أساتذة الجامعات والاستشاريين السعوديين؛ لبحث آخر التطورات في طب الأسنان.

وعقدت خلال أيامه الثلاثة 12 ورشة عمل في مختلف التخصصات، ومنافسة ما يقارب 150 باحثاً في مجال طب الأسنان على جوائز المؤتمر.

وقال رئيس المؤتمر الدكتور مشاري بن فرج العتيبي، إن المؤتمر شهد طوال ربع قرن تطورات نوعية في شتى المجالات، واكتسب عراقة علمية ومكانة متميزة على المستوى المحلي والدولي، ويصنف كأكبر مؤتمر طبي في منطقة مكة المكرمة وثاني أكبر مؤتمر في المملكة وثالث أكبر مؤتمر في العالم العربي.

واختتم الدكتور "العتيبي" حديثه شاكراً المولى -عز وجل- أن حقق المؤتمر أهدافه المرجوة والنجاح الكبير الذي لم يكن ليتحقق إلا بعد توفيق الله، ثم بتعاون وتكاتف القائمين عليه، مقدماً شكره لكل من شارك، وحضر المؤتمر لهذا العام في نسخته 16.

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مؤتمر مكة الدولي الـ16 لطب الأسنان يوصي بتطبيق معايير سلامة المرضى
سبق

أوصى مؤتمر مكة الدولي السادس عشر لطب الأسنان، في ختام أعماله، اليوم، بتطبيق معايير سلامة المرضى في جميع مراكز وعيادات الأسنان التخصصية، وتشجيع البحث العلمي في كل تخصصات طب الأسنان.

وأكد ضرورة إيجاد الحلول العاجلة لتمكين الخريجين من إيجاد فرص عمل في القطاعين الخاص والعام، وأهمية عقد دورات تخصصية لتأهيلهم للعمل.

كما أكد المؤتمر في توصياته أهمية ممارسة طب الأسنان المبني على البراهين.

شارك بالمؤتمر ما يزيد على 25 متحدثاً من الأساتذة والباحثين المتميزين من مختلف دول العالم "أمريكا وبريطانيا والدول الإسلامية والعربية والخليجية الشقيقة"، ونخبة من أساتذة الجامعات والاستشاريين السعوديين؛ لبحث آخر التطورات في طب الأسنان.

وعقدت خلال أيامه الثلاثة 12 ورشة عمل في مختلف التخصصات، ومنافسة ما يقارب 150 باحثاً في مجال طب الأسنان على جوائز المؤتمر.

وقال رئيس المؤتمر الدكتور مشاري بن فرج العتيبي، إن المؤتمر شهد طوال ربع قرن تطورات نوعية في شتى المجالات، واكتسب عراقة علمية ومكانة متميزة على المستوى المحلي والدولي، ويصنف كأكبر مؤتمر طبي في منطقة مكة المكرمة وثاني أكبر مؤتمر في المملكة وثالث أكبر مؤتمر في العالم العربي.

واختتم الدكتور "العتيبي" حديثه شاكراً المولى -عز وجل- أن حقق المؤتمر أهدافه المرجوة والنجاح الكبير الذي لم يكن ليتحقق إلا بعد توفيق الله، ثم بتعاون وتكاتف القائمين عليه، مقدماً شكره لكل من شارك، وحضر المؤتمر لهذا العام في نسخته 16.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
06:46 PM

مؤتمر مكة الدولي الـ16 لطب الأسنان يوصي بتطبيق معايير سلامة المرضى

عقد خلال 3 أيام 12 ورشة عمل في مختلف التخصصات

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أوصى مؤتمر مكة الدولي السادس عشر لطب الأسنان، في ختام أعماله، اليوم، بتطبيق معايير سلامة المرضى في جميع مراكز وعيادات الأسنان التخصصية، وتشجيع البحث العلمي في كل تخصصات طب الأسنان.

وأكد ضرورة إيجاد الحلول العاجلة لتمكين الخريجين من إيجاد فرص عمل في القطاعين الخاص والعام، وأهمية عقد دورات تخصصية لتأهيلهم للعمل.

كما أكد المؤتمر في توصياته أهمية ممارسة طب الأسنان المبني على البراهين.

شارك بالمؤتمر ما يزيد على 25 متحدثاً من الأساتذة والباحثين المتميزين من مختلف دول العالم "أمريكا وبريطانيا والدول الإسلامية والعربية والخليجية الشقيقة"، ونخبة من أساتذة الجامعات والاستشاريين السعوديين؛ لبحث آخر التطورات في طب الأسنان.

وعقدت خلال أيامه الثلاثة 12 ورشة عمل في مختلف التخصصات، ومنافسة ما يقارب 150 باحثاً في مجال طب الأسنان على جوائز المؤتمر.

وقال رئيس المؤتمر الدكتور مشاري بن فرج العتيبي، إن المؤتمر شهد طوال ربع قرن تطورات نوعية في شتى المجالات، واكتسب عراقة علمية ومكانة متميزة على المستوى المحلي والدولي، ويصنف كأكبر مؤتمر طبي في منطقة مكة المكرمة وثاني أكبر مؤتمر في المملكة وثالث أكبر مؤتمر في العالم العربي.

واختتم الدكتور "العتيبي" حديثه شاكراً المولى -عز وجل- أن حقق المؤتمر أهدافه المرجوة والنجاح الكبير الذي لم يكن ليتحقق إلا بعد توفيق الله، ثم بتعاون وتكاتف القائمين عليه، مقدماً شكره لكل من شارك، وحضر المؤتمر لهذا العام في نسخته 16.

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