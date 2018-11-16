الحكومة الأردنية: توجيه النيابة العامة التهم للموقوفين بـ"قضية خاشقجي" خطوة مهمة لتحقيق العدالة

أكدت الحكومة الأردنية أمس أهمية إعلان النيابة العامة توجيه التهم إلى عددٍ من الموقوفين في قضية قتل المواطن الصحافي جمال الخاشقجي.

وشددت حكومة الأردن في بيان رسمي على أن هذا الإعلان خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة من خلال التحقيقات التي أعلنت المملكة العربية السعودية إجراءها، لاستجلاء الحقيقة الكاملة حول ملابسات هذه القضية، وإحقاق العدالة ومحاسبة المتورطين فيها.