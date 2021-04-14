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"رويترز": عدد وفيات "كورونا" في أمريكا تجاوز 24 ألفًا

الإصابات ارتفعت إلى 583

أظهر إحصاء جمعته "رويترز"، أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة من جراء فيروس كورونا المستجد تجاوز 24 ألفًا، اليوم (الثلاثاء)، فيما يبحث المسؤولون سبل إعادة فتح الاقتصاد دون إشعال فتيل التفشي من جديد.

وأوضحت "رويترز" أن إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة بلغ قرابة 583 ألفًا، بينما وصل إجمالي الإصابات المسجلة في أنحاء العالم قرابة مليوني إصابة.

وسجلت الولايات المتحدة، ثالث أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، أكبر عددٍ من الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس بين دول العالم.

فيروس كورونا الجديد

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"رويترز": عدد وفيات "كورونا" في أمريكا تجاوز 24 ألفًا
سبق

أظهر إحصاء جمعته "رويترز"، أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة من جراء فيروس كورونا المستجد تجاوز 24 ألفًا، اليوم (الثلاثاء)، فيما يبحث المسؤولون سبل إعادة فتح الاقتصاد دون إشعال فتيل التفشي من جديد.

وأوضحت "رويترز" أن إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة بلغ قرابة 583 ألفًا، بينما وصل إجمالي الإصابات المسجلة في أنحاء العالم قرابة مليوني إصابة.

وسجلت الولايات المتحدة، ثالث أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، أكبر عددٍ من الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس بين دول العالم.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
08:49 PM

"رويترز": عدد وفيات "كورونا" في أمريكا تجاوز 24 ألفًا

الإصابات ارتفعت إلى 583

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهر إحصاء جمعته "رويترز"، أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة من جراء فيروس كورونا المستجد تجاوز 24 ألفًا، اليوم (الثلاثاء)، فيما يبحث المسؤولون سبل إعادة فتح الاقتصاد دون إشعال فتيل التفشي من جديد.

وأوضحت "رويترز" أن إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة بلغ قرابة 583 ألفًا، بينما وصل إجمالي الإصابات المسجلة في أنحاء العالم قرابة مليوني إصابة.

وسجلت الولايات المتحدة، ثالث أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، أكبر عددٍ من الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس بين دول العالم.

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