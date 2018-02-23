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الإطاحة بـ3 إثيوبيين مخالفين يعملون بسوق عكاظ منذ 20 يوماً

أفادوا بأن أحد العاملين بالإدارة أحضرهم لأعمال إنشائية

ضبطت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، ثلاثة إثيوبيين متسللين، بعد رصد عملهم المخالف داخل "سوق عكاظ"؛ وذلك أثناء محاولة دخولهم عبر البوابة اليوم الجمعة.

وذكر الموقوفون أنهم يعملون داخل المنشأة في أعمال حفر منذ أكثر من 20 يوماً، وأن أحد العاملين بإدارة السوق أحضرهم للعمل المخالف للأنظمة والتعليمات.

وقالت مصادر لـ"سبق": قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة الطائف، لاحظت ثلاثةً من المتسللين الإثيوبيين يحاولون الدخول عبر بوابة سوق عكاظ، بعد أن استلموا مهام البوابة أمنياً؛ نظراً لأن السوق يستضيف حالياً مهرجان "ربيع الطائف" الذي انطلق أمس.

وأضافت: عند متابعتهم وإيقافهم وسؤالهم عن إثباتاتهم؛ أفادوا بأنهم لا يحملون إقامة؛ بمعنى أنهم من مجهولي الهوية، وذكروا أنهم يسكنون داخل السوق، وأن أحد العاملين بإدارة السوق هو من أحضرهم للاستعانة بهم في بعض الأعمال الإنشائية داخل السوق.

وأردفت المصادر: تم تحرير محاضر الضبط؛ تمهيداً لتسليم المقبوض عليهم إلى مخفر شرطة العرفاء شمال الطائف؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للجهة المختصة.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد حذّرت -في وقت سابق- أصحاب المنشآت من تشغيل العمالة المخالفة لنظاميْ الإقامة والعمل؛ "بمن فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية".

وتَوَعّدت بأنه في حال ارتكاب تلك المخالفات؛ ستُطَبّق بحق مرتكبيها العقوبةُ التي تصل إلى غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات، والتشهير بالمنشأة، وسجن المدير المسؤول لمدة ستة أشهر، مع الترحيل إن كان المدير وافداً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإطاحة بـ3 إثيوبيين مخالفين يعملون بسوق عكاظ منذ 20 يوماً
سبق

ضبطت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، ثلاثة إثيوبيين متسللين، بعد رصد عملهم المخالف داخل "سوق عكاظ"؛ وذلك أثناء محاولة دخولهم عبر البوابة اليوم الجمعة.

وذكر الموقوفون أنهم يعملون داخل المنشأة في أعمال حفر منذ أكثر من 20 يوماً، وأن أحد العاملين بإدارة السوق أحضرهم للعمل المخالف للأنظمة والتعليمات.

وقالت مصادر لـ"سبق": قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة الطائف، لاحظت ثلاثةً من المتسللين الإثيوبيين يحاولون الدخول عبر بوابة سوق عكاظ، بعد أن استلموا مهام البوابة أمنياً؛ نظراً لأن السوق يستضيف حالياً مهرجان "ربيع الطائف" الذي انطلق أمس.

وأضافت: عند متابعتهم وإيقافهم وسؤالهم عن إثباتاتهم؛ أفادوا بأنهم لا يحملون إقامة؛ بمعنى أنهم من مجهولي الهوية، وذكروا أنهم يسكنون داخل السوق، وأن أحد العاملين بإدارة السوق هو من أحضرهم للاستعانة بهم في بعض الأعمال الإنشائية داخل السوق.

وأردفت المصادر: تم تحرير محاضر الضبط؛ تمهيداً لتسليم المقبوض عليهم إلى مخفر شرطة العرفاء شمال الطائف؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للجهة المختصة.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد حذّرت -في وقت سابق- أصحاب المنشآت من تشغيل العمالة المخالفة لنظاميْ الإقامة والعمل؛ "بمن فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية".

وتَوَعّدت بأنه في حال ارتكاب تلك المخالفات؛ ستُطَبّق بحق مرتكبيها العقوبةُ التي تصل إلى غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات، والتشهير بالمنشأة، وسجن المدير المسؤول لمدة ستة أشهر، مع الترحيل إن كان المدير وافداً.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
04:27 PM

الإطاحة بـ3 إثيوبيين مخالفين يعملون بسوق عكاظ منذ 20 يوماً

أفادوا بأن أحد العاملين بالإدارة أحضرهم لأعمال إنشائية

A A A
فهد العتيبي - الطائف
7
11,973

ضبطت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، ثلاثة إثيوبيين متسللين، بعد رصد عملهم المخالف داخل "سوق عكاظ"؛ وذلك أثناء محاولة دخولهم عبر البوابة اليوم الجمعة.

وذكر الموقوفون أنهم يعملون داخل المنشأة في أعمال حفر منذ أكثر من 20 يوماً، وأن أحد العاملين بإدارة السوق أحضرهم للعمل المخالف للأنظمة والتعليمات.

وقالت مصادر لـ"سبق": قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة الطائف، لاحظت ثلاثةً من المتسللين الإثيوبيين يحاولون الدخول عبر بوابة سوق عكاظ، بعد أن استلموا مهام البوابة أمنياً؛ نظراً لأن السوق يستضيف حالياً مهرجان "ربيع الطائف" الذي انطلق أمس.

وأضافت: عند متابعتهم وإيقافهم وسؤالهم عن إثباتاتهم؛ أفادوا بأنهم لا يحملون إقامة؛ بمعنى أنهم من مجهولي الهوية، وذكروا أنهم يسكنون داخل السوق، وأن أحد العاملين بإدارة السوق هو من أحضرهم للاستعانة بهم في بعض الأعمال الإنشائية داخل السوق.

وأردفت المصادر: تم تحرير محاضر الضبط؛ تمهيداً لتسليم المقبوض عليهم إلى مخفر شرطة العرفاء شمال الطائف؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للجهة المختصة.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد حذّرت -في وقت سابق- أصحاب المنشآت من تشغيل العمالة المخالفة لنظاميْ الإقامة والعمل؛ "بمن فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية".

وتَوَعّدت بأنه في حال ارتكاب تلك المخالفات؛ ستُطَبّق بحق مرتكبيها العقوبةُ التي تصل إلى غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات، والتشهير بالمنشأة، وسجن المدير المسؤول لمدة ستة أشهر، مع الترحيل إن كان المدير وافداً.

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