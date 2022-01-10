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أمانة العاصمة المقدسة ترفع أكثر من 5 آلاف سيارة خربة وهياكل تالفة

خلال الحملة الموسعة لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بمكة

رفعت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في وكالة البلديات- أكثر من 5 آلاف سيارة خربة وهياكل تالفة خلال الحملة الموسعة لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري ضمن النطاق الإشرافي للأمانة.

وأوضحت الأمانة أن الحملة تهدف إلى إزالة أحد عناصر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري بالعاصمة المقدسة؛ مشيرة إلى ما تُشكله ظاهرة السيارات المهملة من تشويه للمظهر العام واستغلال مواقف السيارات وتحويل بعض الهياكل إلى مرمى للنفايات وتأثيرها السلبي على البيئة والصحة العامة؛ مبينة قيام مراقبي البلديات بعمل حصر دوري للسيارات التالفة ورفع ذلك للجهات المختصة لاتخاذ اللازم؛ حيث بلغ عدد السيارات التي تم حصرها خلال الفترة من 7/ 1/1443 هـ إلى 26/ 5/ 1443هـ، 5650 سيارة خربة وتالفة، ولا تزال الأعمال جارية في الحصر والإزالة.

ولفتت إلى إمكانية الاستعلام عن السيارات التالفة بواسطة: نوع السيارة، ولونها، ورقم اللوحة، والهيكل، والنطاق الإشرافي للبلدية، وتاريخ سحب المركبة، عن طريق الرابط http://www.holymakkah.gov.sa/Static/Pages/QueryReservedCars.aspx؛ تيسيرًا على المستعلمين.

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أمانة العاصمة المقدسة ترفع أكثر من 5 آلاف سيارة خربة وهياكل تالفة
سبق

رفعت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في وكالة البلديات- أكثر من 5 آلاف سيارة خربة وهياكل تالفة خلال الحملة الموسعة لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري ضمن النطاق الإشرافي للأمانة.

وأوضحت الأمانة أن الحملة تهدف إلى إزالة أحد عناصر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري بالعاصمة المقدسة؛ مشيرة إلى ما تُشكله ظاهرة السيارات المهملة من تشويه للمظهر العام واستغلال مواقف السيارات وتحويل بعض الهياكل إلى مرمى للنفايات وتأثيرها السلبي على البيئة والصحة العامة؛ مبينة قيام مراقبي البلديات بعمل حصر دوري للسيارات التالفة ورفع ذلك للجهات المختصة لاتخاذ اللازم؛ حيث بلغ عدد السيارات التي تم حصرها خلال الفترة من 7/ 1/1443 هـ إلى 26/ 5/ 1443هـ، 5650 سيارة خربة وتالفة، ولا تزال الأعمال جارية في الحصر والإزالة.

ولفتت إلى إمكانية الاستعلام عن السيارات التالفة بواسطة: نوع السيارة، ولونها، ورقم اللوحة، والهيكل، والنطاق الإشرافي للبلدية، وتاريخ سحب المركبة، عن طريق الرابط http://www.holymakkah.gov.sa/Static/Pages/QueryReservedCars.aspx؛ تيسيرًا على المستعلمين.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
11:37 AM

أمانة العاصمة المقدسة ترفع أكثر من 5 آلاف سيارة خربة وهياكل تالفة

خلال الحملة الموسعة لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بمكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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رفعت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في وكالة البلديات- أكثر من 5 آلاف سيارة خربة وهياكل تالفة خلال الحملة الموسعة لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري ضمن النطاق الإشرافي للأمانة.

وأوضحت الأمانة أن الحملة تهدف إلى إزالة أحد عناصر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري بالعاصمة المقدسة؛ مشيرة إلى ما تُشكله ظاهرة السيارات المهملة من تشويه للمظهر العام واستغلال مواقف السيارات وتحويل بعض الهياكل إلى مرمى للنفايات وتأثيرها السلبي على البيئة والصحة العامة؛ مبينة قيام مراقبي البلديات بعمل حصر دوري للسيارات التالفة ورفع ذلك للجهات المختصة لاتخاذ اللازم؛ حيث بلغ عدد السيارات التي تم حصرها خلال الفترة من 7/ 1/1443 هـ إلى 26/ 5/ 1443هـ، 5650 سيارة خربة وتالفة، ولا تزال الأعمال جارية في الحصر والإزالة.

ولفتت إلى إمكانية الاستعلام عن السيارات التالفة بواسطة: نوع السيارة، ولونها، ورقم اللوحة، والهيكل، والنطاق الإشرافي للبلدية، وتاريخ سحب المركبة، عن طريق الرابط http://www.holymakkah.gov.sa/Static/Pages/QueryReservedCars.aspx؛ تيسيرًا على المستعلمين.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,392
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,357
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,730
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,639

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