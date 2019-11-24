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المملكة تستضيف النسخة الأولى لبطولة العالم للتايكوندو للسيدات

بمشاركة 36 دولة وتواجد 10 لاعبات سعوديات

تستضيف المملكة النسخة الأولى من بطولة العالم للتايكوندو للسيدات، خلال الفترة من 25-27 من شهر نوفمبر الجاري، على ملاعب الصالات الرياضية بمدينة الرياض التي ستحتضن المنافسات بمشاركة أكثر من (171) لاعبة ومدربين وإداريين وفنيين يمثلون (36) دولة.

وستشهد البطولة إقامة منافسات في أوزان (حتى 46 كجم، حتى 49 كجم، حتى 53 كجم، 57 كجم، حتى 62 كجم، حتى 67 كجم، حتى 73 كجم)، علاوة على الوزن المفتوح.

من جانبه شدّد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو شداد العمري، على أهمية هذه الاستضافة؛ كونها تقام لأول مرة وتستضيفها المملكة، وهو ما يعد قرارًا تاريخياً من الاتحاد الدولي للعبة باستحداث نسخة خاصة من بطولة العالم للسيدات، مضيفاً: "نفخر جميعًا باحتضان بلادنا لها."

وأكد "العمري" جاهزية الاتحاد السعودي للتايكوندو لاستضافة البطولة، قائلاً: "نحن مستعدون على كافة الجوانب الفنية والتنظيمية، فضلاً عن جاهزية اللاعبات السعوديّات اللاتي سيشاركن في هذه النسخة بأكبر تمثيل سعودي خلال بطولات العالم".

ويدخل المنتخب السعودي في هذه البطولة بعشر لاعبات هن: (طيبة الشريف، لارا كاظم، رهف الشمري، نهى الميمني، إيثار حيان، سارة الشاعر، أبرار بخاري، ميس الشمري، دنيا أبو طالب، ترتيلا الطويل، إضافة إلى فاطمة آيات حمو (مدربة) ونجود الإمام (إدارية)، فضلًا عن (آمنة العساف، رغد الغامدي أخصائية علاج طبيعي).

وتأتي ثقة الاتحاد الدولي للتايكوندو، باعتماد المملكة كبلد مستضيف للنسخة الأولى من الحدث الأكبر على مستوى اللعبة، هو امتدادٌ لما تحظى به الرياضة السعودية في الأعوام الأخيرة من ثقة كبيرة من قبل الاتحادات الدولية والقارية بمختلف الألعاب الرياضية، وهو ما يؤكد المكانة الكبيرة التي وصلت إليها المملكة عالميًا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المملكة تستضيف النسخة الأولى لبطولة العالم للتايكوندو للسيدات
سبق

تستضيف المملكة النسخة الأولى من بطولة العالم للتايكوندو للسيدات، خلال الفترة من 25-27 من شهر نوفمبر الجاري، على ملاعب الصالات الرياضية بمدينة الرياض التي ستحتضن المنافسات بمشاركة أكثر من (171) لاعبة ومدربين وإداريين وفنيين يمثلون (36) دولة.

وستشهد البطولة إقامة منافسات في أوزان (حتى 46 كجم، حتى 49 كجم، حتى 53 كجم، 57 كجم، حتى 62 كجم، حتى 67 كجم، حتى 73 كجم)، علاوة على الوزن المفتوح.

من جانبه شدّد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو شداد العمري، على أهمية هذه الاستضافة؛ كونها تقام لأول مرة وتستضيفها المملكة، وهو ما يعد قرارًا تاريخياً من الاتحاد الدولي للعبة باستحداث نسخة خاصة من بطولة العالم للسيدات، مضيفاً: "نفخر جميعًا باحتضان بلادنا لها."

وأكد "العمري" جاهزية الاتحاد السعودي للتايكوندو لاستضافة البطولة، قائلاً: "نحن مستعدون على كافة الجوانب الفنية والتنظيمية، فضلاً عن جاهزية اللاعبات السعوديّات اللاتي سيشاركن في هذه النسخة بأكبر تمثيل سعودي خلال بطولات العالم".

ويدخل المنتخب السعودي في هذه البطولة بعشر لاعبات هن: (طيبة الشريف، لارا كاظم، رهف الشمري، نهى الميمني، إيثار حيان، سارة الشاعر، أبرار بخاري، ميس الشمري، دنيا أبو طالب، ترتيلا الطويل، إضافة إلى فاطمة آيات حمو (مدربة) ونجود الإمام (إدارية)، فضلًا عن (آمنة العساف، رغد الغامدي أخصائية علاج طبيعي).

وتأتي ثقة الاتحاد الدولي للتايكوندو، باعتماد المملكة كبلد مستضيف للنسخة الأولى من الحدث الأكبر على مستوى اللعبة، هو امتدادٌ لما تحظى به الرياضة السعودية في الأعوام الأخيرة من ثقة كبيرة من قبل الاتحادات الدولية والقارية بمختلف الألعاب الرياضية، وهو ما يؤكد المكانة الكبيرة التي وصلت إليها المملكة عالميًا.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
07:06 PM

المملكة تستضيف النسخة الأولى لبطولة العالم للتايكوندو للسيدات

بمشاركة 36 دولة وتواجد 10 لاعبات سعوديات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستضيف المملكة النسخة الأولى من بطولة العالم للتايكوندو للسيدات، خلال الفترة من 25-27 من شهر نوفمبر الجاري، على ملاعب الصالات الرياضية بمدينة الرياض التي ستحتضن المنافسات بمشاركة أكثر من (171) لاعبة ومدربين وإداريين وفنيين يمثلون (36) دولة.

وستشهد البطولة إقامة منافسات في أوزان (حتى 46 كجم، حتى 49 كجم، حتى 53 كجم، 57 كجم، حتى 62 كجم، حتى 67 كجم، حتى 73 كجم)، علاوة على الوزن المفتوح.

من جانبه شدّد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو شداد العمري، على أهمية هذه الاستضافة؛ كونها تقام لأول مرة وتستضيفها المملكة، وهو ما يعد قرارًا تاريخياً من الاتحاد الدولي للعبة باستحداث نسخة خاصة من بطولة العالم للسيدات، مضيفاً: "نفخر جميعًا باحتضان بلادنا لها."

وأكد "العمري" جاهزية الاتحاد السعودي للتايكوندو لاستضافة البطولة، قائلاً: "نحن مستعدون على كافة الجوانب الفنية والتنظيمية، فضلاً عن جاهزية اللاعبات السعوديّات اللاتي سيشاركن في هذه النسخة بأكبر تمثيل سعودي خلال بطولات العالم".

ويدخل المنتخب السعودي في هذه البطولة بعشر لاعبات هن: (طيبة الشريف، لارا كاظم، رهف الشمري، نهى الميمني، إيثار حيان، سارة الشاعر، أبرار بخاري، ميس الشمري، دنيا أبو طالب، ترتيلا الطويل، إضافة إلى فاطمة آيات حمو (مدربة) ونجود الإمام (إدارية)، فضلًا عن (آمنة العساف، رغد الغامدي أخصائية علاج طبيعي).

وتأتي ثقة الاتحاد الدولي للتايكوندو، باعتماد المملكة كبلد مستضيف للنسخة الأولى من الحدث الأكبر على مستوى اللعبة، هو امتدادٌ لما تحظى به الرياضة السعودية في الأعوام الأخيرة من ثقة كبيرة من قبل الاتحادات الدولية والقارية بمختلف الألعاب الرياضية، وهو ما يؤكد المكانة الكبيرة التي وصلت إليها المملكة عالميًا.

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