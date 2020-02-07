السعودي "العبدالعالي" يحافظ على صدارة ترتيب رالي حائل الدولي

واصل السائق السعودي صالح العبدالعالي، وملاحه النرويجي أولي فلون، تصدُّر الترتيب العام المؤقت للنسخة الـ15 من رالي حائل نيسان الدولي اليوم، وذلك مع انتهاء المرحلة الخاصة الثالثة في مركز "أم القلبان"، وطولها 254 كيلومترًا.

وشهدت المرحلة عودة السائق السعودي يزيد الراجحي برفقة ملاحه الإيرلندي مايكل أورر إلى المنافسات بعد تعرُّضه لعطل في إحدى عجلات السيارة يوم أمس. وحقق الراجحي أسرع توقيت في المرحلة، في حين أنهى صالح العبدالعالي المرحلة سابعًا، لكنه حافظ على صدارته الترتيب العام المؤقت أمام أقرب منافسيه السائق التشيكي ميروسلاف زابلاتال وملاحه السلوفاكي مارك سيكورا.

وسجّل السائق السعودي خالد الفريحي مع ملاحه الفرنسي سيباستيان ديلاونيه ثاني أسرع توقيت، وأنهى مطير الشمري ثالثًا، وحافظ على مركز الثالث في الترتيب العام.

وانتزع السائق السعودي فهد المشنا الشمري المركز الرابع من السعودي صالح السيف، ولكن الأخير عزز صدارته لفئة المركبات الصحراوية الخفيفة "تي 3" النموذجية. وعانى منيف السلماني ثقبًا في أحد إطارات سيارته نيسان، وأنهى مرحلة "أم القلبان" سادسًا، كما عانى عبداللـه الشقاوي ثقبًا في أحد الإطارات، ولكنه أنهى المرحلة سابعًا.

وحافظ السائق السعودي خالد الهمزاني على صدارته لفئة "تي 2" لسيارات الإنتاج التجاري المتسلسل. ويتصدر خليل التويجري فئة "تي 4" للمركبات الصحراوية الخفيفة.

وواصل الدراجان الإماراتيان الأخوان سلطان ومحمد البلوشي المنافسة بينهما على لقب فئة الدراجات النارية. وسجل محمد أسرع توقيت في المرحلة الثالثة، ووسع صدارته في الترتيب العام المؤقت لفئته من ثلاث ثوانٍ إلى 3:06 دقيقة. ويحتل الدراج السعودي أحمد الناصر المركز الثالث خلفهما، ولكن بفارق كبير.

وتعرض الدراج السعودي أنس الرهيني لتأخير كبير، أدى لخسارته المركز الثالث في الترتيب العام.

وسجّل رياض العريفان أسرع توقيت في فئة الدراجات النارية رباعية العجلات "أكواد"، مقلصًا الفارق بينه وبين مواطنه سفيان العـمـر في صدارة الترتيب العام المؤقت إلى 13 ثانية فقط، وذلك قبل التوجُّه لخوض المرحلة الخاصة الأخيرة يوم غد.

ويحتل الدراجان عبدالعزيز الشيبان وسلطان المسعود المركزين الثالث والرابع على التوالي.

ويخوض المشاركون يوم غد المرحلة الخاصة الرابعة (الأخيرة) بمحافظة (الغزالة)، وطولها 181 كيلومترًا.