السديري يرأس ورشة عمل المختصين بالشؤون الإسلامية في المدينة.. غدًا

لمناقشة ما يحقِّق رسالة الوزارة في خدمة بيوت الله

يرأس نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري غدًا الخميس، بمقر فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة، ورشة العمل الخاصة بمسؤولي الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة، بحضور المدير العام لفرع الوزارة الشيخ فهد بن سليمان التويجري ومديري الإدارات المختلفة بالفرع والمحافظات التابعة له، والدعاة والأئمة والخطباء، ومنسوبي الأمانة العامة للتوعية الإسلامية للحج والعمرة.

وتناقش الورشة عددًا من المحاور المهمة التي من أبرزها أعمال الوزارة المختلفة ومناقشة جملة من تعليمات الوزارة وآخر استعدادات الوزارة لأعمال التوعية والإرشاد في شهر رمضان المبارك.



يُشار إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص الدكتور توفيق السديري على تفقد فروع الوزارة والقطاعات التابعة لها في جميع مناطق المملكة ـــ استنادًا إلى توجيهات الوزير صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ ـــ من أجل الاطّلاع على سير العمل بها، والوقوف على احتياجاتها بما يحقِّق رسالة الوزارة السامية في خدمة بيوت الله ومنسوبيها، والدعوة إلى الله ــ عز وجل ــ، وخدمة ضيوف الرحمن، وبخاصة مع توافد المعتمرين والزوار على مكة المكرمة والمدينة المنورة في شهر رمضان المبارك.