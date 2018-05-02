النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السديري يرأس ورشة عمل المختصين بالشؤون الإسلامية في المدينة.. غدًا

لمناقشة ما يحقِّق رسالة الوزارة في خدمة بيوت الله

يرأس نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري غدًا الخميس، بمقر فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة، ورشة العمل الخاصة بمسؤولي الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة، بحضور المدير العام لفرع الوزارة الشيخ فهد بن سليمان التويجري ومديري الإدارات المختلفة بالفرع والمحافظات التابعة له، والدعاة والأئمة والخطباء، ومنسوبي الأمانة العامة للتوعية الإسلامية للحج والعمرة.

وتناقش الورشة عددًا من المحاور المهمة التي من أبرزها أعمال الوزارة المختلفة ومناقشة جملة من تعليمات الوزارة وآخر استعدادات الوزارة لأعمال التوعية والإرشاد في شهر رمضان المبارك.


يُشار إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص الدكتور توفيق السديري على تفقد فروع الوزارة والقطاعات التابعة لها في جميع مناطق المملكة ـــ استنادًا إلى توجيهات الوزير صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ ـــ من أجل الاطّلاع على سير العمل بها، والوقوف على احتياجاتها بما يحقِّق رسالة الوزارة السامية في خدمة بيوت الله ومنسوبيها، والدعوة إلى الله ــ عز وجل ــ، وخدمة ضيوف الرحمن، وبخاصة مع توافد المعتمرين والزوار على مكة المكرمة والمدينة المنورة في شهر رمضان المبارك.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
السديري يرأس ورشة عمل المختصين بالشؤون الإسلامية في المدينة.. غدًا
سبق

يرأس نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري غدًا الخميس، بمقر فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة، ورشة العمل الخاصة بمسؤولي الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة، بحضور المدير العام لفرع الوزارة الشيخ فهد بن سليمان التويجري ومديري الإدارات المختلفة بالفرع والمحافظات التابعة له، والدعاة والأئمة والخطباء، ومنسوبي الأمانة العامة للتوعية الإسلامية للحج والعمرة.

وتناقش الورشة عددًا من المحاور المهمة التي من أبرزها أعمال الوزارة المختلفة ومناقشة جملة من تعليمات الوزارة وآخر استعدادات الوزارة لأعمال التوعية والإرشاد في شهر رمضان المبارك.


يُشار إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص الدكتور توفيق السديري على تفقد فروع الوزارة والقطاعات التابعة لها في جميع مناطق المملكة ـــ استنادًا إلى توجيهات الوزير صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ ـــ من أجل الاطّلاع على سير العمل بها، والوقوف على احتياجاتها بما يحقِّق رسالة الوزارة السامية في خدمة بيوت الله ومنسوبيها، والدعوة إلى الله ــ عز وجل ــ، وخدمة ضيوف الرحمن، وبخاصة مع توافد المعتمرين والزوار على مكة المكرمة والمدينة المنورة في شهر رمضان المبارك.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
11:34 PM

السديري يرأس ورشة عمل المختصين بالشؤون الإسلامية في المدينة.. غدًا

لمناقشة ما يحقِّق رسالة الوزارة في خدمة بيوت الله

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
0
40

يرأس نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري غدًا الخميس، بمقر فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة، ورشة العمل الخاصة بمسؤولي الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة، بحضور المدير العام لفرع الوزارة الشيخ فهد بن سليمان التويجري ومديري الإدارات المختلفة بالفرع والمحافظات التابعة له، والدعاة والأئمة والخطباء، ومنسوبي الأمانة العامة للتوعية الإسلامية للحج والعمرة.

وتناقش الورشة عددًا من المحاور المهمة التي من أبرزها أعمال الوزارة المختلفة ومناقشة جملة من تعليمات الوزارة وآخر استعدادات الوزارة لأعمال التوعية والإرشاد في شهر رمضان المبارك.


يُشار إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص الدكتور توفيق السديري على تفقد فروع الوزارة والقطاعات التابعة لها في جميع مناطق المملكة ـــ استنادًا إلى توجيهات الوزير صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ ـــ من أجل الاطّلاع على سير العمل بها، والوقوف على احتياجاتها بما يحقِّق رسالة الوزارة السامية في خدمة بيوت الله ومنسوبيها، والدعوة إلى الله ــ عز وجل ــ، وخدمة ضيوف الرحمن، وبخاصة مع توافد المعتمرين والزوار على مكة المكرمة والمدينة المنورة في شهر رمضان المبارك.

شارك برأيك
72
468

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,479
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,213
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,222
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,345

كاريكاتير

#القبض_علي_جاسوس_قطري_باليمن

المقالات

(القدية) وخطوة نحو الجنوب!!

(القدية) وخطوة نحو الجنوب!!

أحمد الحربي
انتهى زمن الأربعة الكبار

انتهى زمن الأربعة الكبار

سلطان رديف
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة