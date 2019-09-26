قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً تضع "الأخضر" في مجموعة قوية

لخطف بطاقات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020

أوقعت قرعة بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020، المنتخب السعودي في المجموعة الثانية القوية إلى جانب اليابان وسوريا وقطر، وذلك خلال حفل سحب القرعة الذي أقيم اليوم الخميس في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وسوف تكون المنافسة على أشدها من أجل الحصول على بطاقات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، حيث تحصل أول ثلاثة منتخبات على بطاقات التأهل كي تنضم إلى منتخب اليابان المضيف.

يشار إلى أن النسخة الرابعة من البطولة ستقام في ثلاث مدن هي بانكوك وبوريرام وسونغكلا، حيث تنطلق المنافسة 8 يناير 2020، على أن تجري المباراة النهائية يوم 26 يناير.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

- المجموعة الأولى: تايلاند، العراق، أستراليا، البحرين.

- المجموعة الثانية: قطر، اليابان، السعودية، سوريا.

- المجموعة الثالثة: أوزبكستان، كوريا الجنوبية، الصين، إيران.

- المجموعة الرابعة: فيتنام، كوريا الشمالية، الأردن، الإمارات.