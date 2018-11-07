ضبط 77 مخالفًا في عملية أمنية بحوش بكر بمكة .. باعة جائلون وموقع لتصنيع العبايات المقلدة

إتلاف المضبوطات وتسليمهم لجهة الاختصاص تمهيدًا لإحالتهم إلى مركز الإيواء

نفذت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة ممثلة بشعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة ودوريات الأمن، مساء اليوم، حملة على مخالفي نظام الإقامة والعمل في حوش بكر.

وأسفرت الحملة عن ضبط 77 مخالفًا من جنسيات آسيوية، يقومون بالبيع المتجول عن طريق عربات الدفع، كما تم ضبط مصنع داخل أحد البيوت الشعبية لتصنيع العبايات المقلدة.

جرى إتلاف المضبوطات وإعداد محضر بالمخالفين، وتسليمهم إلى جهة الاختصاص تمهيدًا لإحالتهم لمركز الإيواء بالشميسي.



