بلدية الساحل تضبط وافدًا يمنيًا معتلاً صحيًا يعمل بإحدى الديوانيات

آل جلبان لـ"سبق": يعاني بسبب جرح غائر وجرى إحالته للسلطات الأمنية

ضبطت بلدية الساحل بعسير وافدًا يمنيًا معتلاً صحيًا يعمل في إحدى الديوانيات بقطاع الساحل.



وقال رئيس بلدية الساحل علي آل جلبان لـ"سبق" : تم ضبط الوافد أثناء عمله في إحدى الديوانيات بعد تكشف أمره للمراقبين الصحيين بالبلدية، وتمت إحالته فورًا إلى السلطات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة في مثل هذه الحالات.



وأبان أن الوافد يعاني بسبب جرح غائر بإحدى يديه ويخشى من نقل العدوى لمرتادي المكان فضلاً عن المنظر المقزز ليده التي امتد الجرح والإصابة لجزء كبير منها.



وقال إنه يتم استبعاد كل من يمثل خطرًا على صحة المستهلك وخصوصًا كل من يعمل في تجهيز وإعداد الأطعمة والمشروبات.



