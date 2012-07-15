اصطدام على طريق "الرين- بيشة" يصرع ويصيب 6 أشخاص

الشهري: وقع أمام مركز أمن الطرق بالجنينة وتعاملنا مع الحالات بمهنية عالية

لَقِيَ -فجر اليوم- شخصان مصرعهما وأصيب أربعة آخرون جراء حادث تصادم على طريق الرين- بيشة أمام مركز أمن الطرق بالجنينة شمال محافظة بيشة؛ ليجدد مطالب الأهالي بضرورة ازدواج الطريق، بعد أن شهد الكثير من الحوادث المفزعة.

وقال المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، محمد بن حسن الشهري: إن "هلال عسير" باشر حادث تصادم على طريق الرين أمام مركز أمن الطرق بالجنينه بعدد من الفِرَق الإسعافية.

وأضاف: فور تلقي عمليات المنطقة للبلاغ عن الحادث الساعة 1:48 صباحًا، على الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين، اتضح وجود وفاتين وأربع إصابات.

وتابع: تم التعامل مع الحالات بمهنية عالية، وكان من بين الإصابات حالة خطيره تم نقلها إلى المستشفى الملك عبدالله عن طريق الفِرَق الإسعافية، وحالتي وفاة تم نقلها عن طريق النقل غير الإسعافي وبقية الحالات تم نقلها عن طريق الفِرَق المشاركة في الحدث؛ مشيرًا إلى أن هلال عسير، يتقدم لذوي المتوفين بأحر التعازي؛ متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.