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الأحد.. "الربيعة" يرعى "منتدى سياسات صحة المرأة" بتخصصي الملك فيصل

سلسلة من المحاضرات المتخصصة لقيادات تنفيذية وأكاديمية بالقطاع الصحي

يرعى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية رفيدة لصحة المرأة الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز، صباح يوم الأحد المقبل 13 رجب 1441هـ الموافق 8 مارس 2020، "منتدى سياسات صحة المرأة" في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، الذي تُنَظّمه جمعية رفيدة لصحة المرأة بالتعاون مع المستشفى.

ويشهد المنتدى الذي ينطلق عند الساعة الثامنة والنصف صباحًا في قاعة الملك سلمان بمقر المستشفى ومركز الأبحاث بالرياض، سلسلةً من المحاضرات المتخصصة، يلقيها قيادات تنفيذية وأكاديمية في القطاع الصحي، كما تُعرض دراسات متعددة لأول مرة في موضوعات "تعويض المرأة في الأخطاء الطبية بين التنصيف والمساواة"، ومعدل انتشار الأمراض المزمنة لدى المرأة السعودية (مقارنة مع دول العشرين)، وبرنامج التحول في القطاع الصحي وصحة المرأة، وتمكين القطاع غير الربحي (قصة تكامل ونجاح)، والتأمين الصحي وضمان حقوق المرأة، إضافة إلى مؤشرات صحة المرأة في السعودية (مقارنة مع دول العشرين).

وسيتم على هامش فعاليات منتدى سياسات صحة المرأة، توقيع اتفاقيات بين جمعية رفيدة لصحة المرأة، وكل من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومؤسسة وريف الخيرية.

وزير الصحة توفيق الربيعة منتدى سياسات صحة المرأة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأحد.. "الربيعة" يرعى "منتدى سياسات صحة المرأة" بتخصصي الملك فيصل
سبق

يرعى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية رفيدة لصحة المرأة الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز، صباح يوم الأحد المقبل 13 رجب 1441هـ الموافق 8 مارس 2020، "منتدى سياسات صحة المرأة" في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، الذي تُنَظّمه جمعية رفيدة لصحة المرأة بالتعاون مع المستشفى.

ويشهد المنتدى الذي ينطلق عند الساعة الثامنة والنصف صباحًا في قاعة الملك سلمان بمقر المستشفى ومركز الأبحاث بالرياض، سلسلةً من المحاضرات المتخصصة، يلقيها قيادات تنفيذية وأكاديمية في القطاع الصحي، كما تُعرض دراسات متعددة لأول مرة في موضوعات "تعويض المرأة في الأخطاء الطبية بين التنصيف والمساواة"، ومعدل انتشار الأمراض المزمنة لدى المرأة السعودية (مقارنة مع دول العشرين)، وبرنامج التحول في القطاع الصحي وصحة المرأة، وتمكين القطاع غير الربحي (قصة تكامل ونجاح)، والتأمين الصحي وضمان حقوق المرأة، إضافة إلى مؤشرات صحة المرأة في السعودية (مقارنة مع دول العشرين).

وسيتم على هامش فعاليات منتدى سياسات صحة المرأة، توقيع اتفاقيات بين جمعية رفيدة لصحة المرأة، وكل من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومؤسسة وريف الخيرية.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
12:24 PM

الأحد.. "الربيعة" يرعى "منتدى سياسات صحة المرأة" بتخصصي الملك فيصل

سلسلة من المحاضرات المتخصصة لقيادات تنفيذية وأكاديمية بالقطاع الصحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يرعى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية رفيدة لصحة المرأة الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز، صباح يوم الأحد المقبل 13 رجب 1441هـ الموافق 8 مارس 2020، "منتدى سياسات صحة المرأة" في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، الذي تُنَظّمه جمعية رفيدة لصحة المرأة بالتعاون مع المستشفى.

ويشهد المنتدى الذي ينطلق عند الساعة الثامنة والنصف صباحًا في قاعة الملك سلمان بمقر المستشفى ومركز الأبحاث بالرياض، سلسلةً من المحاضرات المتخصصة، يلقيها قيادات تنفيذية وأكاديمية في القطاع الصحي، كما تُعرض دراسات متعددة لأول مرة في موضوعات "تعويض المرأة في الأخطاء الطبية بين التنصيف والمساواة"، ومعدل انتشار الأمراض المزمنة لدى المرأة السعودية (مقارنة مع دول العشرين)، وبرنامج التحول في القطاع الصحي وصحة المرأة، وتمكين القطاع غير الربحي (قصة تكامل ونجاح)، والتأمين الصحي وضمان حقوق المرأة، إضافة إلى مؤشرات صحة المرأة في السعودية (مقارنة مع دول العشرين).

وسيتم على هامش فعاليات منتدى سياسات صحة المرأة، توقيع اتفاقيات بين جمعية رفيدة لصحة المرأة، وكل من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومؤسسة وريف الخيرية.

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