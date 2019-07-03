النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المعجب" في اجتماع نواب العموم العرب: علاقة المملكة بشقيقاتها متينة

النائب العام: تعزيز العدالة وحماية المجتمع هدف سامٍ يتطلع إليه كل مواطن

شارك النائب العام سعود بن عبدالله المعجب في الاجتماع الأول لجمعية نواب العموم العرب، الذي عُقد في القاهرة يوم الأربعاء ٣٠ شوال ١٤٤٠، بحضور عدد من النواب العموم ورؤساء هيئات الادعاء العام في الدول العربية.

وقال "المعجب" خلال الاجتماع: نشكر كل من أسهم في تأسيس جمعية نواب العموم العرب، حيث تُعد تتويجاً للتقارب والتآخي بين الدول العربية.

وأضاف: العلاقات بين المملكة العربية السعودية وشقيقاتها من الدول العربية هي علاقات متينة ومميزة على كل الأصعدة.

وأكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على تعزيز وتطوير هذه العلاقات ومد جسور التواصل المستمر بين الدول العربية؛ بهدف تعظيم المنافع المشتركة والمصالح البينية.

وأردف النائب العام: مساهمة النيابة العامة في المملكة العربية السعودية في إنشاء هذه الجمعية كعضو مؤسس، يعبر عن إيمانها بقيمتها الكبيرة ودورها المحوري في تمتين التعاون بين الأجهزة النظيرة في الوطن العربي.

وتابع: هذه الجمعية ستسهم في تعزيز الاستفادة المتبادلة بين المؤسسات ذات العلاقة في الوطن العربي في مجالات مكافحة الجرائم وتشجيع الحوار القانوني والتدريب وتبادل الخبرات.

وقال "المعجب": تعزيز العدالة وحماية المجتمع وحماية الحقوق والحريات ونصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم وفقاً للنصوص الشرعية والقانونية والتعاون بين الجهات القضائية هو هدف سامٍ يتطلع إليه كل مواطن في الدول العربية.

جدير بالذكر أن تأسيس جمعية نواب العموم العرب يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ودعم التعاون الدولي في جمع الأدلة وتقديمها، ومصادرة متحصلات الجريمة وملاحقة الجناة الفارين، والرفع من كفاءة تدابير مكافحة الفساد والقضاء عليه، إضافةً إلى تذليل الصعوبات التي قد تواجه تعزيز التعاون القضائي الدولي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المعجب" في اجتماع نواب العموم العرب: علاقة المملكة بشقيقاتها متينة
سبق

شارك النائب العام سعود بن عبدالله المعجب في الاجتماع الأول لجمعية نواب العموم العرب، الذي عُقد في القاهرة يوم الأربعاء ٣٠ شوال ١٤٤٠، بحضور عدد من النواب العموم ورؤساء هيئات الادعاء العام في الدول العربية.

وقال "المعجب" خلال الاجتماع: نشكر كل من أسهم في تأسيس جمعية نواب العموم العرب، حيث تُعد تتويجاً للتقارب والتآخي بين الدول العربية.

وأضاف: العلاقات بين المملكة العربية السعودية وشقيقاتها من الدول العربية هي علاقات متينة ومميزة على كل الأصعدة.

وأكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على تعزيز وتطوير هذه العلاقات ومد جسور التواصل المستمر بين الدول العربية؛ بهدف تعظيم المنافع المشتركة والمصالح البينية.

وأردف النائب العام: مساهمة النيابة العامة في المملكة العربية السعودية في إنشاء هذه الجمعية كعضو مؤسس، يعبر عن إيمانها بقيمتها الكبيرة ودورها المحوري في تمتين التعاون بين الأجهزة النظيرة في الوطن العربي.

وتابع: هذه الجمعية ستسهم في تعزيز الاستفادة المتبادلة بين المؤسسات ذات العلاقة في الوطن العربي في مجالات مكافحة الجرائم وتشجيع الحوار القانوني والتدريب وتبادل الخبرات.

وقال "المعجب": تعزيز العدالة وحماية المجتمع وحماية الحقوق والحريات ونصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم وفقاً للنصوص الشرعية والقانونية والتعاون بين الجهات القضائية هو هدف سامٍ يتطلع إليه كل مواطن في الدول العربية.

جدير بالذكر أن تأسيس جمعية نواب العموم العرب يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ودعم التعاون الدولي في جمع الأدلة وتقديمها، ومصادرة متحصلات الجريمة وملاحقة الجناة الفارين، والرفع من كفاءة تدابير مكافحة الفساد والقضاء عليه، إضافةً إلى تذليل الصعوبات التي قد تواجه تعزيز التعاون القضائي الدولي.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
02:32 PM

"المعجب" في اجتماع نواب العموم العرب: علاقة المملكة بشقيقاتها متينة

النائب العام: تعزيز العدالة وحماية المجتمع هدف سامٍ يتطلع إليه كل مواطن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
2
1,998

شارك النائب العام سعود بن عبدالله المعجب في الاجتماع الأول لجمعية نواب العموم العرب، الذي عُقد في القاهرة يوم الأربعاء ٣٠ شوال ١٤٤٠، بحضور عدد من النواب العموم ورؤساء هيئات الادعاء العام في الدول العربية.

وقال "المعجب" خلال الاجتماع: نشكر كل من أسهم في تأسيس جمعية نواب العموم العرب، حيث تُعد تتويجاً للتقارب والتآخي بين الدول العربية.

وأضاف: العلاقات بين المملكة العربية السعودية وشقيقاتها من الدول العربية هي علاقات متينة ومميزة على كل الأصعدة.

وأكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على تعزيز وتطوير هذه العلاقات ومد جسور التواصل المستمر بين الدول العربية؛ بهدف تعظيم المنافع المشتركة والمصالح البينية.

وأردف النائب العام: مساهمة النيابة العامة في المملكة العربية السعودية في إنشاء هذه الجمعية كعضو مؤسس، يعبر عن إيمانها بقيمتها الكبيرة ودورها المحوري في تمتين التعاون بين الأجهزة النظيرة في الوطن العربي.

وتابع: هذه الجمعية ستسهم في تعزيز الاستفادة المتبادلة بين المؤسسات ذات العلاقة في الوطن العربي في مجالات مكافحة الجرائم وتشجيع الحوار القانوني والتدريب وتبادل الخبرات.

وقال "المعجب": تعزيز العدالة وحماية المجتمع وحماية الحقوق والحريات ونصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم وفقاً للنصوص الشرعية والقانونية والتعاون بين الجهات القضائية هو هدف سامٍ يتطلع إليه كل مواطن في الدول العربية.

جدير بالذكر أن تأسيس جمعية نواب العموم العرب يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ودعم التعاون الدولي في جمع الأدلة وتقديمها، ومصادرة متحصلات الجريمة وملاحقة الجناة الفارين، والرفع من كفاءة تدابير مكافحة الفساد والقضاء عليه، إضافةً إلى تذليل الصعوبات التي قد تواجه تعزيز التعاون القضائي الدولي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,560
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,392
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,814
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,347

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة