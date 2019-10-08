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قطع خطوط إمداد الميليشيا.. وسقوط قتلى وجرحى في صفوفها

بهجوم مباغت.. الجيش اليمني يدحر الحوثي عن سلسلة جبلية في صعدة

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، تقدمًا ميدانيًا جديدًا، في جبهة الظاهر بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

ونقل "سبتمبر نت" عن قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد عبدالله العجابي، أن قوات الجيش حررت جبال بني سعد الاستراتيجية وعددًا من التباب المحيطة بها، عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة التي لاذت بالفرار .

أوضح "العجابي" أن قوات الجيش الوطني قطعت خطوط إمداد ميليشيا الحوثي في "لية" الممتد من الظاهر وحتى عمق حيدان.


وأضاف أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير عددٍ من الآليات التابعة لها.

وأشار إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية ساندت قوات الجيش الوطني في الهجوم وقصفت مواقع وتعزيزات الميليشيا الحوثية.

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قطع خطوط إمداد الميليشيا.. وسقوط قتلى وجرحى في صفوفها
سبق

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، تقدمًا ميدانيًا جديدًا، في جبهة الظاهر بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

ونقل "سبتمبر نت" عن قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد عبدالله العجابي، أن قوات الجيش حررت جبال بني سعد الاستراتيجية وعددًا من التباب المحيطة بها، عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة التي لاذت بالفرار .

أوضح "العجابي" أن قوات الجيش الوطني قطعت خطوط إمداد ميليشيا الحوثي في "لية" الممتد من الظاهر وحتى عمق حيدان.


وأضاف أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير عددٍ من الآليات التابعة لها.

وأشار إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية ساندت قوات الجيش الوطني في الهجوم وقصفت مواقع وتعزيزات الميليشيا الحوثية.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
10:33 PM

قطع خطوط إمداد الميليشيا.. وسقوط قتلى وجرحى في صفوفها

بهجوم مباغت.. الجيش اليمني يدحر الحوثي عن سلسلة جبلية في صعدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، تقدمًا ميدانيًا جديدًا، في جبهة الظاهر بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

ونقل "سبتمبر نت" عن قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد عبدالله العجابي، أن قوات الجيش حررت جبال بني سعد الاستراتيجية وعددًا من التباب المحيطة بها، عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة التي لاذت بالفرار .

أوضح "العجابي" أن قوات الجيش الوطني قطعت خطوط إمداد ميليشيا الحوثي في "لية" الممتد من الظاهر وحتى عمق حيدان.


وأضاف أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير عددٍ من الآليات التابعة لها.

وأشار إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية ساندت قوات الجيش الوطني في الهجوم وقصفت مواقع وتعزيزات الميليشيا الحوثية.

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