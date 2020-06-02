ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها صباح اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ارتفعت بذلك إلى 11 ألفًا و541 حالة.

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

كوريا الجنوبية تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-02 أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة. ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها صباح اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ارتفعت بذلك إلى 11 ألفًا و541 حالة. وسجلت البلاد حالة وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 272 حالة.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 10:27 AM

كوريا الجنوبية تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ارتفعت إلى 11 ألفًا و541





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أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها صباح اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ارتفعت بذلك إلى 11 ألفًا و541 حالة.

وسجلت البلاد حالة وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 272 حالة.