النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"االعقاري" يُودع 578 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" عن شهر يوليو 2020

"بن ماضي": إجمالي ما أودع منذ يونيو 2017م وحتى يوليو 2020 تجاوز 22.4 مليار

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع أكثر من 578 مليون ريال، في حسابات المواطنين من مُستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر يوليو 2020م.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن 482 مليون ريال من إجمالي الدعم هذا الشهر خُصصت لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، مشيراً إلى أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي "سكني" منذ يونيو 2017م وحتى يوليو 2020، تجاوز22.4 مليار.

وأشار إلى أن إعلان الصندوق عن إيداع الدعم شهرياً يأتي تأكيداً منه على التزامه في دعم مستفيدي "القرض المدعوم"، مؤكداً على أهمية الاستفادة من برنامج القرض العقاري المدعوم وما يقدمه من تسهيلات لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن المناسب عبر إجراءات تمويلية وسكنية تتميز بالسرعة والدقة والسهولة.

وأكد "بن ماضي" على أن الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للمواطنين أسهم في إيجاد شراكة فاعلة بين برامج الصندوق ومنظومة الإسكان المتكاملة من جهات تمويلية ومطورين عقاريين ما أسهم في تمكين أكثر من 310 آلاف أسرة سعودية من تملك مساكنهم منذ يونيو 2017م وحتى الآن، بهدف رفع نسب تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية 2030-.

ونوه إلى استمرارية تطبيق الإجراءات الاحترازية في فروع الصندوق بالمملكة حفاظاً على صحة المواطنين وللحد من انتشار فايروس "كورونا"، حيث تم تسهيل وتوفير جميع الإجراءات إلكترونياً ليتمكن المواطنين من إنهاء إجراءات قروضهم العقارية بكل يسر وسهولة، دون الحاجة لزيارة الفروع أو الاستعانة بالموظفين، موضحاً أن زيارة أي فرع من فروع الصندوق تتطلب حجز موعد مسبق.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية مستمر في تقديم خدمات "القرض المدعوم" من خلال أكثر من 30 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www. redf.gov.sa، ويقوم مركز العناية بالمستفيد 199088- وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعوم والحلول التمويلية على مدار الساعة.

صندوق التنمية العقارية برنامج سكني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"االعقاري" يُودع 578 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" عن شهر يوليو 2020
سبق

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع أكثر من 578 مليون ريال، في حسابات المواطنين من مُستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر يوليو 2020م.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن 482 مليون ريال من إجمالي الدعم هذا الشهر خُصصت لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، مشيراً إلى أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي "سكني" منذ يونيو 2017م وحتى يوليو 2020، تجاوز22.4 مليار.

وأشار إلى أن إعلان الصندوق عن إيداع الدعم شهرياً يأتي تأكيداً منه على التزامه في دعم مستفيدي "القرض المدعوم"، مؤكداً على أهمية الاستفادة من برنامج القرض العقاري المدعوم وما يقدمه من تسهيلات لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن المناسب عبر إجراءات تمويلية وسكنية تتميز بالسرعة والدقة والسهولة.

وأكد "بن ماضي" على أن الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للمواطنين أسهم في إيجاد شراكة فاعلة بين برامج الصندوق ومنظومة الإسكان المتكاملة من جهات تمويلية ومطورين عقاريين ما أسهم في تمكين أكثر من 310 آلاف أسرة سعودية من تملك مساكنهم منذ يونيو 2017م وحتى الآن، بهدف رفع نسب تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية 2030-.

ونوه إلى استمرارية تطبيق الإجراءات الاحترازية في فروع الصندوق بالمملكة حفاظاً على صحة المواطنين وللحد من انتشار فايروس "كورونا"، حيث تم تسهيل وتوفير جميع الإجراءات إلكترونياً ليتمكن المواطنين من إنهاء إجراءات قروضهم العقارية بكل يسر وسهولة، دون الحاجة لزيارة الفروع أو الاستعانة بالموظفين، موضحاً أن زيارة أي فرع من فروع الصندوق تتطلب حجز موعد مسبق.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية مستمر في تقديم خدمات "القرض المدعوم" من خلال أكثر من 30 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www. redf.gov.sa، ويقوم مركز العناية بالمستفيد 199088- وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعوم والحلول التمويلية على مدار الساعة.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
03:02 PM

"االعقاري" يُودع 578 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" عن شهر يوليو 2020

"بن ماضي": إجمالي ما أودع منذ يونيو 2017م وحتى يوليو 2020 تجاوز 22.4 مليار

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
492

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع أكثر من 578 مليون ريال، في حسابات المواطنين من مُستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر يوليو 2020م.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن 482 مليون ريال من إجمالي الدعم هذا الشهر خُصصت لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، مشيراً إلى أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي "سكني" منذ يونيو 2017م وحتى يوليو 2020، تجاوز22.4 مليار.

وأشار إلى أن إعلان الصندوق عن إيداع الدعم شهرياً يأتي تأكيداً منه على التزامه في دعم مستفيدي "القرض المدعوم"، مؤكداً على أهمية الاستفادة من برنامج القرض العقاري المدعوم وما يقدمه من تسهيلات لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن المناسب عبر إجراءات تمويلية وسكنية تتميز بالسرعة والدقة والسهولة.

وأكد "بن ماضي" على أن الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للمواطنين أسهم في إيجاد شراكة فاعلة بين برامج الصندوق ومنظومة الإسكان المتكاملة من جهات تمويلية ومطورين عقاريين ما أسهم في تمكين أكثر من 310 آلاف أسرة سعودية من تملك مساكنهم منذ يونيو 2017م وحتى الآن، بهدف رفع نسب تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية 2030-.

ونوه إلى استمرارية تطبيق الإجراءات الاحترازية في فروع الصندوق بالمملكة حفاظاً على صحة المواطنين وللحد من انتشار فايروس "كورونا"، حيث تم تسهيل وتوفير جميع الإجراءات إلكترونياً ليتمكن المواطنين من إنهاء إجراءات قروضهم العقارية بكل يسر وسهولة، دون الحاجة لزيارة الفروع أو الاستعانة بالموظفين، موضحاً أن زيارة أي فرع من فروع الصندوق تتطلب حجز موعد مسبق.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية مستمر في تقديم خدمات "القرض المدعوم" من خلال أكثر من 30 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www. redf.gov.sa، ويقوم مركز العناية بالمستفيد 199088- وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعوم والحلول التمويلية على مدار الساعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,449
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,039
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,656
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,206

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة