النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة الطائف" تستبدل 50 ألف عمود إنارة بإضاءات "الِلد" الجديدة

الشمراني": أنجزنا 85% من العمل بمتابعة أمين المحافظة

أنجزت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في"التشغيل والصيانة" استبدال الإضاءة القديمة من أعمدة الإنارة بشوارع المحافظة وميادينها بإضاءة اللِد الجديدة لـ 50 ألف عمود، فيما قُدرَ العمل المُنجز بنسبة 85 % حتى الآن.

وفي التفاصيل، قال وكيل المشاريع المُكلف بأمانة الطائف المهندس عبدالعزيز الشمراني : قطعنا شوطاً كبيراً في تطوير وتحديث الإضاءة الخاصة بأعمدة الإنارة على أن تكون بإضاءة اللِد، وتوحيدها بكامل المحافظة وفقاً لتوجيهات الوزارة، كذلك متابعة أمين المحافظة المهندس محمد بن هميل آل هميل.

وأكد "الشمراني" أن الفريق المُخصص للقيام بهذا العمل يواصل استكمال أعمال استبدال الإضاءة بالأعمدة، حتى يكتمل العمل ويتم استبدال وتغيير الإضاءة كاملةً لباقي الأعمدة، مشيراً أنهم يعملون بشكلٍ مستمر دون حدوث أي معوقات ولله الحمد.


الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"أمانة الطائف" تستبدل 50 ألف عمود إنارة بإضاءات "الِلد" الجديدة
سبق

أنجزت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في"التشغيل والصيانة" استبدال الإضاءة القديمة من أعمدة الإنارة بشوارع المحافظة وميادينها بإضاءة اللِد الجديدة لـ 50 ألف عمود، فيما قُدرَ العمل المُنجز بنسبة 85 % حتى الآن.

وفي التفاصيل، قال وكيل المشاريع المُكلف بأمانة الطائف المهندس عبدالعزيز الشمراني : قطعنا شوطاً كبيراً في تطوير وتحديث الإضاءة الخاصة بأعمدة الإنارة على أن تكون بإضاءة اللِد، وتوحيدها بكامل المحافظة وفقاً لتوجيهات الوزارة، كذلك متابعة أمين المحافظة المهندس محمد بن هميل آل هميل.

وأكد "الشمراني" أن الفريق المُخصص للقيام بهذا العمل يواصل استكمال أعمال استبدال الإضاءة بالأعمدة، حتى يكتمل العمل ويتم استبدال وتغيير الإضاءة كاملةً لباقي الأعمدة، مشيراً أنهم يعملون بشكلٍ مستمر دون حدوث أي معوقات ولله الحمد.


04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
10:22 PM

"أمانة الطائف" تستبدل 50 ألف عمود إنارة بإضاءات "الِلد" الجديدة

الشمراني": أنجزنا 85% من العمل بمتابعة أمين المحافظة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
1
145

أنجزت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في"التشغيل والصيانة" استبدال الإضاءة القديمة من أعمدة الإنارة بشوارع المحافظة وميادينها بإضاءة اللِد الجديدة لـ 50 ألف عمود، فيما قُدرَ العمل المُنجز بنسبة 85 % حتى الآن.

وفي التفاصيل، قال وكيل المشاريع المُكلف بأمانة الطائف المهندس عبدالعزيز الشمراني : قطعنا شوطاً كبيراً في تطوير وتحديث الإضاءة الخاصة بأعمدة الإنارة على أن تكون بإضاءة اللِد، وتوحيدها بكامل المحافظة وفقاً لتوجيهات الوزارة، كذلك متابعة أمين المحافظة المهندس محمد بن هميل آل هميل.

وأكد "الشمراني" أن الفريق المُخصص للقيام بهذا العمل يواصل استكمال أعمال استبدال الإضاءة بالأعمدة، حتى يكتمل العمل ويتم استبدال وتغيير الإضاءة كاملةً لباقي الأعمدة، مشيراً أنهم يعملون بشكلٍ مستمر دون حدوث أي معوقات ولله الحمد.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,853
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,831
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,985
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,124

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة