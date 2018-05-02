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حقيقة رحيل "كهربا" للدوري "الإماراتي"!

نفت تقارير صحفية إماراتية، نقلاً عن مصدر مقرّب من مجلس إدارة نادي النصر، دخول ناديه في مفاوضات مع لاعب الاتحاد المحترف المصري، محمود عبدالمنعم الشهير بـ"كهربا"، من أجل ضم اللاعب إلى "العميد" الموسم المقبل.

وكشفت "الإمارات اليوم" عن أن اللجنة الفنية للنادي الإماراتي تعمل بالتعاون مع الجهاز الفني بقيادة المدرب يوفانوفيتش، على بحث الأسماء المطروحة، وأنه ليس بينها المصري "كهربا".

وكانت تقارير قد راجت مؤخراً حول نية الاتحاد التخلي عن اللاعب، وزميله بالفريق التونسي أحمد العكايشي، على خلفية تقديمهما لمستويات غير مُرضية الموسم الماضي؛ على أن تنتظر الإدارة رأي المدرب سييرا بشأن المحترف الكويتي فهد الأنصاري.

وتنوي إدارة الاتحاد، تدعيم صفوفها بخمسة لاعبين محترفين جدد على الأقل، بمساندة من الهيئة العامة للرياضة؛ كون الفريق كان غير مسموح له بأي تعاقدات طيلة فترة الانتقالات السابقة بسبب عقوبة من الفيفا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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حقيقة رحيل "كهربا" للدوري "الإماراتي"!
سبق

نفت تقارير صحفية إماراتية، نقلاً عن مصدر مقرّب من مجلس إدارة نادي النصر، دخول ناديه في مفاوضات مع لاعب الاتحاد المحترف المصري، محمود عبدالمنعم الشهير بـ"كهربا"، من أجل ضم اللاعب إلى "العميد" الموسم المقبل.

وكشفت "الإمارات اليوم" عن أن اللجنة الفنية للنادي الإماراتي تعمل بالتعاون مع الجهاز الفني بقيادة المدرب يوفانوفيتش، على بحث الأسماء المطروحة، وأنه ليس بينها المصري "كهربا".

وكانت تقارير قد راجت مؤخراً حول نية الاتحاد التخلي عن اللاعب، وزميله بالفريق التونسي أحمد العكايشي، على خلفية تقديمهما لمستويات غير مُرضية الموسم الماضي؛ على أن تنتظر الإدارة رأي المدرب سييرا بشأن المحترف الكويتي فهد الأنصاري.

وتنوي إدارة الاتحاد، تدعيم صفوفها بخمسة لاعبين محترفين جدد على الأقل، بمساندة من الهيئة العامة للرياضة؛ كون الفريق كان غير مسموح له بأي تعاقدات طيلة فترة الانتقالات السابقة بسبب عقوبة من الفيفا.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
01:01 PM

حقيقة رحيل "كهربا" للدوري "الإماراتي"!

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محمد السيّد - الرياض
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نفت تقارير صحفية إماراتية، نقلاً عن مصدر مقرّب من مجلس إدارة نادي النصر، دخول ناديه في مفاوضات مع لاعب الاتحاد المحترف المصري، محمود عبدالمنعم الشهير بـ"كهربا"، من أجل ضم اللاعب إلى "العميد" الموسم المقبل.

وكشفت "الإمارات اليوم" عن أن اللجنة الفنية للنادي الإماراتي تعمل بالتعاون مع الجهاز الفني بقيادة المدرب يوفانوفيتش، على بحث الأسماء المطروحة، وأنه ليس بينها المصري "كهربا".

وكانت تقارير قد راجت مؤخراً حول نية الاتحاد التخلي عن اللاعب، وزميله بالفريق التونسي أحمد العكايشي، على خلفية تقديمهما لمستويات غير مُرضية الموسم الماضي؛ على أن تنتظر الإدارة رأي المدرب سييرا بشأن المحترف الكويتي فهد الأنصاري.

وتنوي إدارة الاتحاد، تدعيم صفوفها بخمسة لاعبين محترفين جدد على الأقل، بمساندة من الهيئة العامة للرياضة؛ كون الفريق كان غير مسموح له بأي تعاقدات طيلة فترة الانتقالات السابقة بسبب عقوبة من الفيفا.

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