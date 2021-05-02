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البرلمان العربي يدين منع مليشيا الحوثي إقامة الصلاة في المساجد بقوة السلاح

قال: هذا تصرف البغيض يتناقض مع مبادئ الشرائع ويخالف المواثيق الدولية

أدان البرلمان العربي قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بمنع وإيقاف إقامة صلاة التراويح في مساجد العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها بقوة السلاح، مؤكدًا أنها تمثل مظهرًا صارخًا من مظاهر الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها هذه المليشيا بحق أبناء الشعب اليمني.


وقال البرلمان العربي، فى بيان اليوم: "إن هذا التصرف البغيض الذي يتناقض مع مبادئ الشرائع ويخالف المواثيق الدولية التي تؤكد على احترام حرية العقيدة وحماية دور العبادة، يضاف إلى سجل مليشيا الحوثي الإرهابية المليء بالعديد من الجرائم ضد الإنسانية ويكشف عن وجهها القبيح في عدم احترامها لحرمة الشعائر الدينية ومشاعر المسلمين فى هذا الشهر الكريم".


وعدّ محاولات مليشيا الحوثي فرض آرائها ومعتقداتها الدينية بالقوة على أبناء الشعب اليمني، صورة من صور الإرهاب الفكري والديني الذي تمارسه هذه المليشيا، بالتوازي مع اعتداءاتها الإرهابية المستمرة ضد المدنيين.
ودعا البرلمان العربي، الاتحادات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية إلى نبذ وشجب هذا السلوك غير الإنساني الذي يستهدف مبادئ التعايش الديني والسلام الاجتماعي في الجمهورية اليمنية، مؤكداً تضامنه مع الشعب اليمني في ممارسة حقه المشروع في حماية معتقداته وتنوعاته الفكرية ومذاهبه المختلفة.

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البرلمان العربي يدين منع مليشيا الحوثي إقامة الصلاة في المساجد بقوة السلاح
سبق

أدان البرلمان العربي قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بمنع وإيقاف إقامة صلاة التراويح في مساجد العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها بقوة السلاح، مؤكدًا أنها تمثل مظهرًا صارخًا من مظاهر الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها هذه المليشيا بحق أبناء الشعب اليمني.


وقال البرلمان العربي، فى بيان اليوم: "إن هذا التصرف البغيض الذي يتناقض مع مبادئ الشرائع ويخالف المواثيق الدولية التي تؤكد على احترام حرية العقيدة وحماية دور العبادة، يضاف إلى سجل مليشيا الحوثي الإرهابية المليء بالعديد من الجرائم ضد الإنسانية ويكشف عن وجهها القبيح في عدم احترامها لحرمة الشعائر الدينية ومشاعر المسلمين فى هذا الشهر الكريم".


وعدّ محاولات مليشيا الحوثي فرض آرائها ومعتقداتها الدينية بالقوة على أبناء الشعب اليمني، صورة من صور الإرهاب الفكري والديني الذي تمارسه هذه المليشيا، بالتوازي مع اعتداءاتها الإرهابية المستمرة ضد المدنيين.
ودعا البرلمان العربي، الاتحادات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية إلى نبذ وشجب هذا السلوك غير الإنساني الذي يستهدف مبادئ التعايش الديني والسلام الاجتماعي في الجمهورية اليمنية، مؤكداً تضامنه مع الشعب اليمني في ممارسة حقه المشروع في حماية معتقداته وتنوعاته الفكرية ومذاهبه المختلفة.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
02:22 PM

البرلمان العربي يدين منع مليشيا الحوثي إقامة الصلاة في المساجد بقوة السلاح

قال: هذا تصرف البغيض يتناقض مع مبادئ الشرائع ويخالف المواثيق الدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدان البرلمان العربي قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بمنع وإيقاف إقامة صلاة التراويح في مساجد العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها بقوة السلاح، مؤكدًا أنها تمثل مظهرًا صارخًا من مظاهر الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها هذه المليشيا بحق أبناء الشعب اليمني.


وقال البرلمان العربي، فى بيان اليوم: "إن هذا التصرف البغيض الذي يتناقض مع مبادئ الشرائع ويخالف المواثيق الدولية التي تؤكد على احترام حرية العقيدة وحماية دور العبادة، يضاف إلى سجل مليشيا الحوثي الإرهابية المليء بالعديد من الجرائم ضد الإنسانية ويكشف عن وجهها القبيح في عدم احترامها لحرمة الشعائر الدينية ومشاعر المسلمين فى هذا الشهر الكريم".


وعدّ محاولات مليشيا الحوثي فرض آرائها ومعتقداتها الدينية بالقوة على أبناء الشعب اليمني، صورة من صور الإرهاب الفكري والديني الذي تمارسه هذه المليشيا، بالتوازي مع اعتداءاتها الإرهابية المستمرة ضد المدنيين.
ودعا البرلمان العربي، الاتحادات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية إلى نبذ وشجب هذا السلوك غير الإنساني الذي يستهدف مبادئ التعايش الديني والسلام الاجتماعي في الجمهورية اليمنية، مؤكداً تضامنه مع الشعب اليمني في ممارسة حقه المشروع في حماية معتقداته وتنوعاته الفكرية ومذاهبه المختلفة.

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