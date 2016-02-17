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تصل لـ200 ألف وإغلاق.. "الداخلية" تُذَكّر بعقوبات المنشآت المخالفة للاحترازات

لمواجهة الجائحة تتضمن عدم التحقق من الحالة الصحية للأفراد من خلال التطبيقات

جدّدت وزارة الداخلية التأكيد على تطبيق مخالفة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من جهة الاختصاص لمواجهة جائحة فيروس كورونا، التي تتضمن عدم التحقق من الحالة الصحية للأفراد من خلال التطبيقات المخصصة لذلك.

وقالت "الداخلية: عقوبة المنشأة متناهية الصغير "1- 5 موظفين" تصل إلى 10 آلاف ريال، والصغيرة "6- 49" تبلغ 20 ألفًا، والمتوسطة "50- 249" تبلغ 50 ألفًا، والكبيرة "من 250 فأكثر" تصل إلى 100 ألف ريال.

وأضافت: تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار، وتصل إلى 200 ألف ريال، كما تقوم الجهة داخل نطاقها الإشرافي عند الاقتضاء بفرض عقوبة الإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر.

وزارة الداخلية فيروس كورونا الجديد الإجراءات الاحترازية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تصل لـ200 ألف وإغلاق.. "الداخلية" تُذَكّر بعقوبات المنشآت المخالفة للاحترازات
سبق

جدّدت وزارة الداخلية التأكيد على تطبيق مخالفة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من جهة الاختصاص لمواجهة جائحة فيروس كورونا، التي تتضمن عدم التحقق من الحالة الصحية للأفراد من خلال التطبيقات المخصصة لذلك.

وقالت "الداخلية: عقوبة المنشأة متناهية الصغير "1- 5 موظفين" تصل إلى 10 آلاف ريال، والصغيرة "6- 49" تبلغ 20 ألفًا، والمتوسطة "50- 249" تبلغ 50 ألفًا، والكبيرة "من 250 فأكثر" تصل إلى 100 ألف ريال.

وأضافت: تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار، وتصل إلى 200 ألف ريال، كما تقوم الجهة داخل نطاقها الإشرافي عند الاقتضاء بفرض عقوبة الإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
12:36 PM

تصل لـ200 ألف وإغلاق.. "الداخلية" تُذَكّر بعقوبات المنشآت المخالفة للاحترازات

لمواجهة الجائحة تتضمن عدم التحقق من الحالة الصحية للأفراد من خلال التطبيقات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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جدّدت وزارة الداخلية التأكيد على تطبيق مخالفة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من جهة الاختصاص لمواجهة جائحة فيروس كورونا، التي تتضمن عدم التحقق من الحالة الصحية للأفراد من خلال التطبيقات المخصصة لذلك.

وقالت "الداخلية: عقوبة المنشأة متناهية الصغير "1- 5 موظفين" تصل إلى 10 آلاف ريال، والصغيرة "6- 49" تبلغ 20 ألفًا، والمتوسطة "50- 249" تبلغ 50 ألفًا، والكبيرة "من 250 فأكثر" تصل إلى 100 ألف ريال.

وأضافت: تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار، وتصل إلى 200 ألف ريال، كما تقوم الجهة داخل نطاقها الإشرافي عند الاقتضاء بفرض عقوبة الإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,117
142 مليون ..

142 مليون ..

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201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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