‏أمير الشمالية يستقبل القضاة ومديري الإدارات الحكومية والمواطنين في جلسته المسائية‎

نوَّه بـ"اللحمة الوطنية" وتوجيه ولي العهد بتأهيل وترميم 130 مسجداً تاريخياً

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في ديوان الإمارة بمدينة عرعر، اليوم القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين، في جلسته المسائية.

‏‎‏وفي بداية اللقاء رحّب أمير منطقة الحدود الشمالية بالجميع، وتناول في حديثه للمواطنين عديد الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية.

ولفت الأمير فيصل بن خالد إلى توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بتأهيل وترميم 130 مسجداً تاريخياً، ضمن برنامج "إعمار المساجد التاريخية"، الذي تشرف عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والأرشاد، مؤكداً أن توجيه سمو ولي العهد يأتي في إطار اهتمام سموه بكل ما له صلة بخدمة بيوت الله والتراث العمراني الإسلامي.

ونوه أمير المنطقة الشمالية بما تنعم به هذه البلاد من لحمة وطنية صادقة تميز مجتمعنا، وما تنعم به من أمن واستقرار وطمأنينة انعكست آثارها على المواطن ورفاهيته في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله -.