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سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 6171.91 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 95.65 نقطة ليقفل عند مستوى 6171.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليارات ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 165 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 194 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 37 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 154 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات الدوائية, الوطنية, نماء للكيماويات, بروج للتأمين, وأسترا الصناعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المعذر ريت, بدجت السعودية, أسمنت الجنوب, الصناعات الكهربائية, والوطنية للتعليم فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و9.95% .


فيما كانت أسهم شركات الإنماء, كيان السعودية، أرامكو السعودية, الراجحي, والجزيرة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, أرامكو السعودية, مهارة، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 331.78 نقطة ليقفل عند مستوى 5593.98 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 13 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 343 ألف سهم تقاسمتها 1028 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 6171.91 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 95.65 نقطة ليقفل عند مستوى 6171.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليارات ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 165 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 194 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 37 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 154 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات الدوائية, الوطنية, نماء للكيماويات, بروج للتأمين, وأسترا الصناعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المعذر ريت, بدجت السعودية, أسمنت الجنوب, الصناعات الكهربائية, والوطنية للتعليم فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و9.95% .


فيما كانت أسهم شركات الإنماء, كيان السعودية، أرامكو السعودية, الراجحي, والجزيرة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, أرامكو السعودية, مهارة، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 331.78 نقطة ليقفل عند مستوى 5593.98 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 13 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 343 ألف سهم تقاسمتها 1028 صفقة.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
04:18 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
07:04 PM

سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 6171.91 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليارات ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 95.65 نقطة ليقفل عند مستوى 6171.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليارات ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 165 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 194 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 37 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 154 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات الدوائية, الوطنية, نماء للكيماويات, بروج للتأمين, وأسترا الصناعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المعذر ريت, بدجت السعودية, أسمنت الجنوب, الصناعات الكهربائية, والوطنية للتعليم فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و9.95% .


فيما كانت أسهم شركات الإنماء, كيان السعودية، أرامكو السعودية, الراجحي, والجزيرة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, أرامكو السعودية, مهارة، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 331.78 نقطة ليقفل عند مستوى 5593.98 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 13 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 343 ألف سهم تقاسمتها 1028 صفقة.

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