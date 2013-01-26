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وزير النقل يتفقد عددًا من مشروعات الطرق في عسير

ضمن الجولات الميدانية التي يقوم بها في كافة المناطق

تفقد وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر, عددًا من مشروعات الطرق الجاري تنفيذها وصيانتها بمنطقة عسير، شملت مشروع استكمالات الطرق التي تخدم المدينة الجامعية لجامعة الملك خالد، ومشروع تقاطع طريق الأربعين "المنسك" مع طريق الملك عبدالله ضمن مشروع الأعمال المتبقية لاستكمالات بعض الطرق في منطقة عسير.

كما تفقد "الجاسر"، يرافقه نائبه لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي, مشروع استكمال المرحلة الأولى للطريق الرديف الشمالي لطريق أبها خميس مشيط، بالإضافة إلى طريق عقبة شعار، ومشروع ازدواج طريق السوداء، والوقوف على طريق عقبة ضلع، واطلع على أعمال الصيانة الجارية لهذه الطرق، والجهود المبذولة لرفع مستوى السلامة المرورية والجودة على الطرق في المنطقة.

يأتي ذلك ضمن الجولات الميدانية التي يقوم بها لمشروعات الطرق في جميع أنحاء المملكة، لتفقد سير الأعمال والوقوف على جاهزيتها ومتابعة نسب الإنجاز فيها للاطمئنان على سيرها وفق الخطة التشغيلية المعتمدة ضمن سعي وزارة النقل على ضمان استمرار أعمالها وإنجاز مشروعاتها كافة، وفق الخطة الزمنية المقررة لها، والارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

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وزير النقل يتفقد عددًا من مشروعات الطرق في عسير
سبق

تفقد وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر, عددًا من مشروعات الطرق الجاري تنفيذها وصيانتها بمنطقة عسير، شملت مشروع استكمالات الطرق التي تخدم المدينة الجامعية لجامعة الملك خالد، ومشروع تقاطع طريق الأربعين "المنسك" مع طريق الملك عبدالله ضمن مشروع الأعمال المتبقية لاستكمالات بعض الطرق في منطقة عسير.

كما تفقد "الجاسر"، يرافقه نائبه لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي, مشروع استكمال المرحلة الأولى للطريق الرديف الشمالي لطريق أبها خميس مشيط، بالإضافة إلى طريق عقبة شعار، ومشروع ازدواج طريق السوداء، والوقوف على طريق عقبة ضلع، واطلع على أعمال الصيانة الجارية لهذه الطرق، والجهود المبذولة لرفع مستوى السلامة المرورية والجودة على الطرق في المنطقة.

يأتي ذلك ضمن الجولات الميدانية التي يقوم بها لمشروعات الطرق في جميع أنحاء المملكة، لتفقد سير الأعمال والوقوف على جاهزيتها ومتابعة نسب الإنجاز فيها للاطمئنان على سيرها وفق الخطة التشغيلية المعتمدة ضمن سعي وزارة النقل على ضمان استمرار أعمالها وإنجاز مشروعاتها كافة، وفق الخطة الزمنية المقررة لها، والارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
05:39 PM

وزير النقل يتفقد عددًا من مشروعات الطرق في عسير

ضمن الجولات الميدانية التي يقوم بها في كافة المناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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تفقد وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر, عددًا من مشروعات الطرق الجاري تنفيذها وصيانتها بمنطقة عسير، شملت مشروع استكمالات الطرق التي تخدم المدينة الجامعية لجامعة الملك خالد، ومشروع تقاطع طريق الأربعين "المنسك" مع طريق الملك عبدالله ضمن مشروع الأعمال المتبقية لاستكمالات بعض الطرق في منطقة عسير.

كما تفقد "الجاسر"، يرافقه نائبه لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي, مشروع استكمال المرحلة الأولى للطريق الرديف الشمالي لطريق أبها خميس مشيط، بالإضافة إلى طريق عقبة شعار، ومشروع ازدواج طريق السوداء، والوقوف على طريق عقبة ضلع، واطلع على أعمال الصيانة الجارية لهذه الطرق، والجهود المبذولة لرفع مستوى السلامة المرورية والجودة على الطرق في المنطقة.

يأتي ذلك ضمن الجولات الميدانية التي يقوم بها لمشروعات الطرق في جميع أنحاء المملكة، لتفقد سير الأعمال والوقوف على جاهزيتها ومتابعة نسب الإنجاز فيها للاطمئنان على سيرها وفق الخطة التشغيلية المعتمدة ضمن سعي وزارة النقل على ضمان استمرار أعمالها وإنجاز مشروعاتها كافة، وفق الخطة الزمنية المقررة لها، والارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

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