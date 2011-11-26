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الرياض.. "لجنة مكافحة جرائم التقنية" تضبط 3 وافدين يتاجرون بشرائح الاتصال المخالفة

بتوجيه من أمير المنطقة ونائبه وبمشاركة رئاسة أمن الدولة والشرطة ووزارة التجارة

ضبطت اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم التقنية في إمارة منطقة الرياض ثلاثة وافدين يتاجرون في شرائح الاتصال بعد تفعيلها بأسماء وأرقام هويات مقيمين، وألقت اللجنة القبض على المخالفين واتخذت الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة على بعض أسواق الاتصالات بمدينة الرياض بمشاركة رئاسة أمن الدولة، وشرطة الرياض، ووزارة التجارة.

وتأتي تلك الجولة بناء على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لتكثيف الجولات الميدانية، والتأكد من نظامية العمل في أسواق الاتصالات، وضبط الممارسات المخالفة.

الرياض مكافحة جرائم التقنية إمارة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. "لجنة مكافحة جرائم التقنية" تضبط 3 وافدين يتاجرون بشرائح الاتصال المخالفة
سبق

ضبطت اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم التقنية في إمارة منطقة الرياض ثلاثة وافدين يتاجرون في شرائح الاتصال بعد تفعيلها بأسماء وأرقام هويات مقيمين، وألقت اللجنة القبض على المخالفين واتخذت الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة على بعض أسواق الاتصالات بمدينة الرياض بمشاركة رئاسة أمن الدولة، وشرطة الرياض، ووزارة التجارة.

وتأتي تلك الجولة بناء على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لتكثيف الجولات الميدانية، والتأكد من نظامية العمل في أسواق الاتصالات، وضبط الممارسات المخالفة.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
09:51 PM

الرياض.. "لجنة مكافحة جرائم التقنية" تضبط 3 وافدين يتاجرون بشرائح الاتصال المخالفة

بتوجيه من أمير المنطقة ونائبه وبمشاركة رئاسة أمن الدولة والشرطة ووزارة التجارة

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فلاح الجوفان - الرياض
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ضبطت اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم التقنية في إمارة منطقة الرياض ثلاثة وافدين يتاجرون في شرائح الاتصال بعد تفعيلها بأسماء وأرقام هويات مقيمين، وألقت اللجنة القبض على المخالفين واتخذت الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة على بعض أسواق الاتصالات بمدينة الرياض بمشاركة رئاسة أمن الدولة، وشرطة الرياض، ووزارة التجارة.

وتأتي تلك الجولة بناء على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لتكثيف الجولات الميدانية، والتأكد من نظامية العمل في أسواق الاتصالات، وضبط الممارسات المخالفة.

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