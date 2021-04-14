بين طرحه للعالم والسرية.. مَن صاحب لقاح روسيا ضد "كورونا"؟ وما اللافت؟

"موراشكو": تم اختباره في بلدان عدة وأنتجت الدفعة الأولى منه للتجارب السريرية

كشفت وسائل إعلام، معلومات مثيرة عن مبتكر اللقاح الروسي ضد الفيروس التاجي "كورونا"، وتَبَيّن أنه عالِم شاب لم يتجاوز من العمر 30 عامًا.

وتَبَيّن أن الشاب "إلناز إماتدينوف"، عَمِل مع فريق من العلماء على تحضير اللقاح؛ إلا أنه كان المطور الرئيسي للقاح في مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات.

وصفه أحد أصدقائه بأنه "لا يتحدث أبدًا عن عمله، والمؤسسة التي يعمل بها مغلقة، وتكاد تكون سرية، لكنه شخص حساس. ولم نعلم بأنه مطور اللقاح إلا من خلال التلفزيون".

ووفق "روسيا اليوم"، وُلد هذا العالم الشاب في تتارستان بروسيا الاتحادية، ودرس في أكاديمية أوليانوفسك الزراعية الحكومية، وبعد ذلك عمل في مركز الأبحاث الفيزولوجي وعلم الأحياء الدقيقة في منطقة فلاديمير، ودافع عن أطروحة الدكتوراه في موضوع تصميم واستنساخ الجينات الاصطناعية الداخلة في ترميز البروتينات المناعية لفيروس حمى الوادي المتصدع.

اللافت أن هذا العالم الروسي، نال درجة الدكتوراه في علوم الفيروسات وعمره 24 عامًا، والْتحق عقب ذلك بمركز مكافحة الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية بالقرب من نوفوسيبيرسك؛ حيث يعمل منذ حوالى ست سنوات.

ويتوقع أن يظهر مثل هذا اللقاح ضد الفيروس التاجي في مختلف دول العالم بما فيها روسيا بحلول فصل الصيف.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن التوصل إلى لقاح ضد الفيروس التاجي، وأفاد وزير الصحة، ميخائيل موراشكو، بأن التجارب السريرية على هذا اللقاح ستبدأ في موعد لا يتجاوز اثني عشر يومًا.

وقال الوزير: "طورت شركة روسية لقاحًا تم اختباره من قِبَل زملائنا في عدد من البلدان؛ وهو بالفعل نظير روسي خالص، وقد أنتجت الدفعة الأولى منه للتجارب السريرية".