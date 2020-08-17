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"الهجلة" إلى رتبة لواء في قوات الأمن الخاصة

صدر الأمر السامي الكريم بترقية الدكتور حامد بن داخل الهجلة من منسوبي قوات الأمن الخاصة إلى رتبة لواء.

وسَبَق أن تَقَلّد اللواء حامد عددًا من المناصب القيادية، ويُعتبر من الكفاءات المتميزة التي تتفانى في مجال العمل.

من جهته، عبّر اللواء الهجلة، عن بالغ شكره وعظيم امتنانه لولاة الأمر على هذه الثقة الكريمة الغالية التي ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجد والاجتهاد لخدمة الدين والمليك والوطن.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"الهجلة" إلى رتبة لواء في قوات الأمن الخاصة
سبق

صدر الأمر السامي الكريم بترقية الدكتور حامد بن داخل الهجلة من منسوبي قوات الأمن الخاصة إلى رتبة لواء.

وسَبَق أن تَقَلّد اللواء حامد عددًا من المناصب القيادية، ويُعتبر من الكفاءات المتميزة التي تتفانى في مجال العمل.

من جهته، عبّر اللواء الهجلة، عن بالغ شكره وعظيم امتنانه لولاة الأمر على هذه الثقة الكريمة الغالية التي ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجد والاجتهاد لخدمة الدين والمليك والوطن.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
12:00 PM

"الهجلة" إلى رتبة لواء في قوات الأمن الخاصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر الأمر السامي الكريم بترقية الدكتور حامد بن داخل الهجلة من منسوبي قوات الأمن الخاصة إلى رتبة لواء.

وسَبَق أن تَقَلّد اللواء حامد عددًا من المناصب القيادية، ويُعتبر من الكفاءات المتميزة التي تتفانى في مجال العمل.

من جهته، عبّر اللواء الهجلة، عن بالغ شكره وعظيم امتنانه لولاة الأمر على هذه الثقة الكريمة الغالية التي ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجد والاجتهاد لخدمة الدين والمليك والوطن.

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