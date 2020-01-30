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كما أشارت "سبق".. "الغنام" نصراوياً لخمس سنوات

أعلنت إدارة نادي النصر اتفاقها مع إدارة نادي القادسية على شراء عقد خالد الغنام لاعب خط الوسط، وذلك بحضور عبدالرحمن الحلافي مشرف الكرة في النادي وأحمد الغامدي مدير الاحتراف.

وسيوقع اللاعب عقد انضمامه للنصر ظهر اليوم الخميس وذلك لمدة خمس سنوات.

وبرز اللاعب خلال مشاركته مع الأخضر الشاب وناديه القادسية.

وكانت "سبق" أشارت إلى اتفاق النصر مع القادسية على شراء عقد اللاعب مقابل 15 مليون ريال مع إعارة أربعة لاعبين.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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كما أشارت "سبق".. "الغنام" نصراوياً لخمس سنوات
سبق

أعلنت إدارة نادي النصر اتفاقها مع إدارة نادي القادسية على شراء عقد خالد الغنام لاعب خط الوسط، وذلك بحضور عبدالرحمن الحلافي مشرف الكرة في النادي وأحمد الغامدي مدير الاحتراف.

وسيوقع اللاعب عقد انضمامه للنصر ظهر اليوم الخميس وذلك لمدة خمس سنوات.

وبرز اللاعب خلال مشاركته مع الأخضر الشاب وناديه القادسية.

وكانت "سبق" أشارت إلى اتفاق النصر مع القادسية على شراء عقد اللاعب مقابل 15 مليون ريال مع إعارة أربعة لاعبين.


30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
12:51 AM

كما أشارت "سبق".. "الغنام" نصراوياً لخمس سنوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,657

أعلنت إدارة نادي النصر اتفاقها مع إدارة نادي القادسية على شراء عقد خالد الغنام لاعب خط الوسط، وذلك بحضور عبدالرحمن الحلافي مشرف الكرة في النادي وأحمد الغامدي مدير الاحتراف.

وسيوقع اللاعب عقد انضمامه للنصر ظهر اليوم الخميس وذلك لمدة خمس سنوات.

وبرز اللاعب خلال مشاركته مع الأخضر الشاب وناديه القادسية.

وكانت "سبق" أشارت إلى اتفاق النصر مع القادسية على شراء عقد اللاعب مقابل 15 مليون ريال مع إعارة أربعة لاعبين.


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