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خلال 24 ساعة.. الأردن تسجل 888 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة

سجلت الأردن 888 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 805214 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 782664 حالة شفاء بعد تسجيل 787 حالة إضافية، كما سجلت 17 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10518 حالة.

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خلال 24 ساعة.. الأردن تسجل 888 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة
سبق

سجلت الأردن 888 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 805214 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 782664 حالة شفاء بعد تسجيل 787 حالة إضافية، كما سجلت 17 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10518 حالة.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
06:12 PM

خلال 24 ساعة.. الأردن تسجل 888 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الأردن 888 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 805214 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 782664 حالة شفاء بعد تسجيل 787 حالة إضافية، كما سجلت 17 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10518 حالة.

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