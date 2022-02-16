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أمير الرياض يدشّن الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان في عامها الخامس

يشارك فيها أكثر من 400 جهة حكومية ومؤسسة تعليمية وأهلية

دشّن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان في عامها الخامس 2020.

وينظم الحملة، التي تستمر من 1 إلى 29 فبراير الجاري؛ المركزُ الخليجي لمكافحة السرطان بمستشفى الملك فيصل التخصصي، بالتعاون مع الاتحاد الخليجي للسرطان، وبإشراف وزارات الصحة بدول الخليج ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون، تحت عنوان (40×40).

وقُدم عرض تَناول عنوان الحملة المتضمنة الدراسات العلمية، التي تشير إلى أن 40% من أمراض السرطان يمكن الوقاية منها باتباع نمط غذائي صحي وممارسة الرياضة، و40% يمكن التعافي منها إذا ما تم اكتشافها بمراحل مبكرة وعلاجها.

ويشارك هذا العام أكثر من 400 جهة حكومية ومؤسسة تعليمية والعديد من الجمعيات الأهلية (ذات النفع العام)، في جميع المدن بالمملكة ودول مجلس التعاون.

ونسبة معدلات الإصابة بالسرطان بين مواطنين المملكة ودول الخليج، تتزايد بمعدل 5% سنويًّا، وهي نسبة تَتَماشى مع المعدلات العالمية، في حين أن المملكة تعدّ من أقلّ دول العالم بمعدلات الإصابة بالسرطان.

ويعد سرطان الثدي الأكثرَ انتشارًا بين النساء، ويليه القولون، في حين سرطان القولون الأكثر بين الذكور. وهذان النوعان من السرطان يمكن اكتشافهما بمراحل مبكرة تصل نسبة التعافي معها إلى أكثر من 90%، بإذن الله.

وقال الرئيس التنفيذي للحملة الخليجية للتوعية بالسرطان، الدكتور صالح بن فهد العثمان: إن هذه الحملة تأتي استمرارًا للنجاحات الكبيرة التي حققتها الحملة الأعوام الماضية، والدور الفاعل الذي قامت به وزارات الصحة الخليجية، ومشاركة وزارة التعليم بالمملكة التي كان لها الأثر الكبير في إيصال رسالة الحملة الهادفة لرفع الوعي لدى جميع فئات المجتمع بعوامل الأخطار المسبّبة للسرطان، وأهمية ممارسة الرياضة بشكل يومي للوقاية منه، بالإضافة إلى نشر الوعي حول أهمية الكشف المبكّر عنه، في سبيل رفع فرص التعافي منه، بإذن الله.

أمير الرياض الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يدشّن الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان في عامها الخامس
سبق

دشّن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان في عامها الخامس 2020.

وينظم الحملة، التي تستمر من 1 إلى 29 فبراير الجاري؛ المركزُ الخليجي لمكافحة السرطان بمستشفى الملك فيصل التخصصي، بالتعاون مع الاتحاد الخليجي للسرطان، وبإشراف وزارات الصحة بدول الخليج ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون، تحت عنوان (40×40).

وقُدم عرض تَناول عنوان الحملة المتضمنة الدراسات العلمية، التي تشير إلى أن 40% من أمراض السرطان يمكن الوقاية منها باتباع نمط غذائي صحي وممارسة الرياضة، و40% يمكن التعافي منها إذا ما تم اكتشافها بمراحل مبكرة وعلاجها.

ويشارك هذا العام أكثر من 400 جهة حكومية ومؤسسة تعليمية والعديد من الجمعيات الأهلية (ذات النفع العام)، في جميع المدن بالمملكة ودول مجلس التعاون.

ونسبة معدلات الإصابة بالسرطان بين مواطنين المملكة ودول الخليج، تتزايد بمعدل 5% سنويًّا، وهي نسبة تَتَماشى مع المعدلات العالمية، في حين أن المملكة تعدّ من أقلّ دول العالم بمعدلات الإصابة بالسرطان.

ويعد سرطان الثدي الأكثرَ انتشارًا بين النساء، ويليه القولون، في حين سرطان القولون الأكثر بين الذكور. وهذان النوعان من السرطان يمكن اكتشافهما بمراحل مبكرة تصل نسبة التعافي معها إلى أكثر من 90%، بإذن الله.

وقال الرئيس التنفيذي للحملة الخليجية للتوعية بالسرطان، الدكتور صالح بن فهد العثمان: إن هذه الحملة تأتي استمرارًا للنجاحات الكبيرة التي حققتها الحملة الأعوام الماضية، والدور الفاعل الذي قامت به وزارات الصحة الخليجية، ومشاركة وزارة التعليم بالمملكة التي كان لها الأثر الكبير في إيصال رسالة الحملة الهادفة لرفع الوعي لدى جميع فئات المجتمع بعوامل الأخطار المسبّبة للسرطان، وأهمية ممارسة الرياضة بشكل يومي للوقاية منه، بالإضافة إلى نشر الوعي حول أهمية الكشف المبكّر عنه، في سبيل رفع فرص التعافي منه، بإذن الله.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
04:55 PM

أمير الرياض يدشّن الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان في عامها الخامس

يشارك فيها أكثر من 400 جهة حكومية ومؤسسة تعليمية وأهلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان في عامها الخامس 2020.

وينظم الحملة، التي تستمر من 1 إلى 29 فبراير الجاري؛ المركزُ الخليجي لمكافحة السرطان بمستشفى الملك فيصل التخصصي، بالتعاون مع الاتحاد الخليجي للسرطان، وبإشراف وزارات الصحة بدول الخليج ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون، تحت عنوان (40×40).

وقُدم عرض تَناول عنوان الحملة المتضمنة الدراسات العلمية، التي تشير إلى أن 40% من أمراض السرطان يمكن الوقاية منها باتباع نمط غذائي صحي وممارسة الرياضة، و40% يمكن التعافي منها إذا ما تم اكتشافها بمراحل مبكرة وعلاجها.

ويشارك هذا العام أكثر من 400 جهة حكومية ومؤسسة تعليمية والعديد من الجمعيات الأهلية (ذات النفع العام)، في جميع المدن بالمملكة ودول مجلس التعاون.

ونسبة معدلات الإصابة بالسرطان بين مواطنين المملكة ودول الخليج، تتزايد بمعدل 5% سنويًّا، وهي نسبة تَتَماشى مع المعدلات العالمية، في حين أن المملكة تعدّ من أقلّ دول العالم بمعدلات الإصابة بالسرطان.

ويعد سرطان الثدي الأكثرَ انتشارًا بين النساء، ويليه القولون، في حين سرطان القولون الأكثر بين الذكور. وهذان النوعان من السرطان يمكن اكتشافهما بمراحل مبكرة تصل نسبة التعافي معها إلى أكثر من 90%، بإذن الله.

وقال الرئيس التنفيذي للحملة الخليجية للتوعية بالسرطان، الدكتور صالح بن فهد العثمان: إن هذه الحملة تأتي استمرارًا للنجاحات الكبيرة التي حققتها الحملة الأعوام الماضية، والدور الفاعل الذي قامت به وزارات الصحة الخليجية، ومشاركة وزارة التعليم بالمملكة التي كان لها الأثر الكبير في إيصال رسالة الحملة الهادفة لرفع الوعي لدى جميع فئات المجتمع بعوامل الأخطار المسبّبة للسرطان، وأهمية ممارسة الرياضة بشكل يومي للوقاية منه، بالإضافة إلى نشر الوعي حول أهمية الكشف المبكّر عنه، في سبيل رفع فرص التعافي منه، بإذن الله.

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