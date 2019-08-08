النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

#حساب_المواطن يودع دفعته الـ21 قبل موعدها المقرر بيومين

للمستفيدين المكتملة طلباتهم وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس

يواصل برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس، والذي بدأ خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ وذلك قبل يومين من الموعد المقرر شهريًّا، وهو اليوم العاشر من كل شهر بمناسة عيد الأضحى.

وقال البرنامج: إن الإيداع للمستفيدين المكتملة طلباتهم سيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله.

يُذكر أن البرنامج كان قد أعلن نهاية الشهر الماضي تقديم موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين (دفعة شهر أغسطس) الحالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ حيث صرح حينها المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني: "بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك، سيتم إيداع مخصص الدعم للدفعة الحادية والعشرين لمستفيدي برنامج حساب المواطن يوم الخميس الثامن من شهر أغسطس".

وبلغ إجمالي الدفعات التي أودعها البرنامج للمواطنين المستحقين للدعم، 47.7 مليار ريال منذ انطلاق البرنامج في ديسمبر 2017.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
#حساب_المواطن يودع دفعته الـ21 قبل موعدها المقرر بيومين
سبق

يواصل برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس، والذي بدأ خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ وذلك قبل يومين من الموعد المقرر شهريًّا، وهو اليوم العاشر من كل شهر بمناسة عيد الأضحى.

وقال البرنامج: إن الإيداع للمستفيدين المكتملة طلباتهم سيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله.

يُذكر أن البرنامج كان قد أعلن نهاية الشهر الماضي تقديم موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين (دفعة شهر أغسطس) الحالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ حيث صرح حينها المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني: "بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك، سيتم إيداع مخصص الدعم للدفعة الحادية والعشرين لمستفيدي برنامج حساب المواطن يوم الخميس الثامن من شهر أغسطس".

وبلغ إجمالي الدفعات التي أودعها البرنامج للمواطنين المستحقين للدعم، 47.7 مليار ريال منذ انطلاق البرنامج في ديسمبر 2017.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
10:37 AM

#حساب_المواطن يودع دفعته الـ21 قبل موعدها المقرر بيومين

للمستفيدين المكتملة طلباتهم وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,547

يواصل برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس، والذي بدأ خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ وذلك قبل يومين من الموعد المقرر شهريًّا، وهو اليوم العاشر من كل شهر بمناسة عيد الأضحى.

وقال البرنامج: إن الإيداع للمستفيدين المكتملة طلباتهم سيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله.

يُذكر أن البرنامج كان قد أعلن نهاية الشهر الماضي تقديم موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين (دفعة شهر أغسطس) الحالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ حيث صرح حينها المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني: "بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك، سيتم إيداع مخصص الدعم للدفعة الحادية والعشرين لمستفيدي برنامج حساب المواطن يوم الخميس الثامن من شهر أغسطس".

وبلغ إجمالي الدفعات التي أودعها البرنامج للمواطنين المستحقين للدعم، 47.7 مليار ريال منذ انطلاق البرنامج في ديسمبر 2017.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,588
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,597
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,615
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,700

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة