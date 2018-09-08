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"تعليم الرياض" يشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية

تبنته (اليونسكو) في مؤتمرها الرابع المنعقد في باريس

وجَّه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي بأهمية مشاركة شعوب العالم والمنظمات الدولية والعربية والإقليمية للاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية الذي تبنته (اليونسكو) في مؤتمرها الرابع المنعقد في باريس.

وأضاف الوهيبي بأن نسبة الأمية في السعودية عام 2017 م تقريبًا 5.6 %، وأن وزارة التعليم تهدف إلى الوصول بها إلى 2.5 % بحلول عام 2020 كهدف استراتيجي لمبادرة التعلم مدى الحياة (استدامة).

من جانبها، أوضحت المساعدة للشؤون التعليمية بالرياض ريم بنت محمد الراشد أن الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية هذا العام يصادف السبت الموافق ٢٨ ذي الحجة من العام الهجري ١٤٣٩.

وأضافت الراشد: نحتفل بهذا اليوم لبث الوعي بمشكلة الأمية وأخطارها وأبعادها على المستويات السياسية والثقافية في العالم، ودعوة الأميين للالتحاق ببرامج محو الأمية، وهي مناسبة لتقويم الجهود السنوية للدول وتبادل الخبرات، والتعرف على المستجدات.

وأشارت إلى أن الاحتفاء بهذا اليوم يُعد فرصة لحشد الجهود، وتعبئة المجتمع المدني للمشاركة في دعم مشروعات وبرامج محو الأمية، مع التركيز على التحولات التي يمكن لمحو الأمية أن تحدثها في حياة النساء وعائلاتهن ومجتمعاتهن التي ينتمين إليها.

من جانبها، وفي سياق متصل، ذكرت مديرة إدارة تعليم الكبار (بنات) بالرياض منيرة اليوسف أن للمملكة جهودًا خلال السنوات الماضية في تعليم الكبار ومحو الأمية؛ إذ بدأت السعودية منذ أكثر من 50 عامًا في تكريس الجهد، وتوفير جميع الإمكانات لمحو الأمية وتعليم الكبار إيمانًا منها بالدور الأساسي الذي يلعبه العلم في مجال تقدم الأمم وازدهارها؛ فأصدرت نظام محو الأمية وتعليم الكبار الذي يتم تنفيذه في إطار حملة شاملة لمحو الأمية إلى جانب قرار مجلس الوزراء بإلزامية التعليم إلى 15 سنة. كما أطلقت مبادرة التعلم مدى الحياة (استدامة) ضمن برنامج التحول الوطني 2020 لتحقق أهداف رؤية 2030.

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"تعليم الرياض" يشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية
سبق

وجَّه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي بأهمية مشاركة شعوب العالم والمنظمات الدولية والعربية والإقليمية للاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية الذي تبنته (اليونسكو) في مؤتمرها الرابع المنعقد في باريس.

وأضاف الوهيبي بأن نسبة الأمية في السعودية عام 2017 م تقريبًا 5.6 %، وأن وزارة التعليم تهدف إلى الوصول بها إلى 2.5 % بحلول عام 2020 كهدف استراتيجي لمبادرة التعلم مدى الحياة (استدامة).

من جانبها، أوضحت المساعدة للشؤون التعليمية بالرياض ريم بنت محمد الراشد أن الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية هذا العام يصادف السبت الموافق ٢٨ ذي الحجة من العام الهجري ١٤٣٩.

وأضافت الراشد: نحتفل بهذا اليوم لبث الوعي بمشكلة الأمية وأخطارها وأبعادها على المستويات السياسية والثقافية في العالم، ودعوة الأميين للالتحاق ببرامج محو الأمية، وهي مناسبة لتقويم الجهود السنوية للدول وتبادل الخبرات، والتعرف على المستجدات.

وأشارت إلى أن الاحتفاء بهذا اليوم يُعد فرصة لحشد الجهود، وتعبئة المجتمع المدني للمشاركة في دعم مشروعات وبرامج محو الأمية، مع التركيز على التحولات التي يمكن لمحو الأمية أن تحدثها في حياة النساء وعائلاتهن ومجتمعاتهن التي ينتمين إليها.

من جانبها، وفي سياق متصل، ذكرت مديرة إدارة تعليم الكبار (بنات) بالرياض منيرة اليوسف أن للمملكة جهودًا خلال السنوات الماضية في تعليم الكبار ومحو الأمية؛ إذ بدأت السعودية منذ أكثر من 50 عامًا في تكريس الجهد، وتوفير جميع الإمكانات لمحو الأمية وتعليم الكبار إيمانًا منها بالدور الأساسي الذي يلعبه العلم في مجال تقدم الأمم وازدهارها؛ فأصدرت نظام محو الأمية وتعليم الكبار الذي يتم تنفيذه في إطار حملة شاملة لمحو الأمية إلى جانب قرار مجلس الوزراء بإلزامية التعليم إلى 15 سنة. كما أطلقت مبادرة التعلم مدى الحياة (استدامة) ضمن برنامج التحول الوطني 2020 لتحقق أهداف رؤية 2030.

08 سبتمبر 2018 - 28 ذو الحجة 1439
12:34 AM

"تعليم الرياض" يشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية

تبنته (اليونسكو) في مؤتمرها الرابع المنعقد في باريس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجَّه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي بأهمية مشاركة شعوب العالم والمنظمات الدولية والعربية والإقليمية للاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية الذي تبنته (اليونسكو) في مؤتمرها الرابع المنعقد في باريس.

وأضاف الوهيبي بأن نسبة الأمية في السعودية عام 2017 م تقريبًا 5.6 %، وأن وزارة التعليم تهدف إلى الوصول بها إلى 2.5 % بحلول عام 2020 كهدف استراتيجي لمبادرة التعلم مدى الحياة (استدامة).

من جانبها، أوضحت المساعدة للشؤون التعليمية بالرياض ريم بنت محمد الراشد أن الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية هذا العام يصادف السبت الموافق ٢٨ ذي الحجة من العام الهجري ١٤٣٩.

وأضافت الراشد: نحتفل بهذا اليوم لبث الوعي بمشكلة الأمية وأخطارها وأبعادها على المستويات السياسية والثقافية في العالم، ودعوة الأميين للالتحاق ببرامج محو الأمية، وهي مناسبة لتقويم الجهود السنوية للدول وتبادل الخبرات، والتعرف على المستجدات.

وأشارت إلى أن الاحتفاء بهذا اليوم يُعد فرصة لحشد الجهود، وتعبئة المجتمع المدني للمشاركة في دعم مشروعات وبرامج محو الأمية، مع التركيز على التحولات التي يمكن لمحو الأمية أن تحدثها في حياة النساء وعائلاتهن ومجتمعاتهن التي ينتمين إليها.

من جانبها، وفي سياق متصل، ذكرت مديرة إدارة تعليم الكبار (بنات) بالرياض منيرة اليوسف أن للمملكة جهودًا خلال السنوات الماضية في تعليم الكبار ومحو الأمية؛ إذ بدأت السعودية منذ أكثر من 50 عامًا في تكريس الجهد، وتوفير جميع الإمكانات لمحو الأمية وتعليم الكبار إيمانًا منها بالدور الأساسي الذي يلعبه العلم في مجال تقدم الأمم وازدهارها؛ فأصدرت نظام محو الأمية وتعليم الكبار الذي يتم تنفيذه في إطار حملة شاملة لمحو الأمية إلى جانب قرار مجلس الوزراء بإلزامية التعليم إلى 15 سنة. كما أطلقت مبادرة التعلم مدى الحياة (استدامة) ضمن برنامج التحول الوطني 2020 لتحقق أهداف رؤية 2030.

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