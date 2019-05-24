النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جرفته السيول 3 كم .. العثور على مواطن متوفى عند وادي يبه بالعرضيات

بلاغ جرى التعامل معه ونقله إلى مستشفى ثريبان العام وتسليم الحالة إلى الشرطة

جرفت سيول محافظة العرضيات مواطناً في أثناء عبوره على قدميه وادي يبه؛ وذلك بعد أن شهدت المحافظة أمطاراً غزيرة، عصر أمس الخميس، سالت على أثرها الأودية والشعاب.

فِي التفاصيل "ورد بلاغ في الساعة 10:04 مساءً من يوم أمس الخميس، عن شخص جرفته سيول في أثناء عبوره الوادي على قدميه، وذلك في وادي يبه؛ التابع لمركز الويد جنوبي المحافظة".

جرى انتقال فرق الإنقاذ للموقع، وتم العثور عليه، اليوم الجمعة، في الساعة 1:00 صباحاً متوفى على بُعد 3 كم من موقع جرفه، وتبيّن أنه مواطن ويدعى عامر العماري؛ ويبلغ من العمر 42 سنة، وجرى نقله إلى مستشفى ثريبان العام، وتمّ تسليم الحالة إلى الشرطة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جرفته السيول 3 كم .. العثور على مواطن متوفى عند وادي يبه بالعرضيات
سبق

جرفت سيول محافظة العرضيات مواطناً في أثناء عبوره على قدميه وادي يبه؛ وذلك بعد أن شهدت المحافظة أمطاراً غزيرة، عصر أمس الخميس، سالت على أثرها الأودية والشعاب.

فِي التفاصيل "ورد بلاغ في الساعة 10:04 مساءً من يوم أمس الخميس، عن شخص جرفته سيول في أثناء عبوره الوادي على قدميه، وذلك في وادي يبه؛ التابع لمركز الويد جنوبي المحافظة".

جرى انتقال فرق الإنقاذ للموقع، وتم العثور عليه، اليوم الجمعة، في الساعة 1:00 صباحاً متوفى على بُعد 3 كم من موقع جرفه، وتبيّن أنه مواطن ويدعى عامر العماري؛ ويبلغ من العمر 42 سنة، وجرى نقله إلى مستشفى ثريبان العام، وتمّ تسليم الحالة إلى الشرطة.

24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
01:55 PM

جرفته السيول 3 كم .. العثور على مواطن متوفى عند وادي يبه بالعرضيات

بلاغ جرى التعامل معه ونقله إلى مستشفى ثريبان العام وتسليم الحالة إلى الشرطة

A A A
سلطان السهيمي - العرضيات
0
2,066

جرفت سيول محافظة العرضيات مواطناً في أثناء عبوره على قدميه وادي يبه؛ وذلك بعد أن شهدت المحافظة أمطاراً غزيرة، عصر أمس الخميس، سالت على أثرها الأودية والشعاب.

فِي التفاصيل "ورد بلاغ في الساعة 10:04 مساءً من يوم أمس الخميس، عن شخص جرفته سيول في أثناء عبوره الوادي على قدميه، وذلك في وادي يبه؛ التابع لمركز الويد جنوبي المحافظة".

جرى انتقال فرق الإنقاذ للموقع، وتم العثور عليه، اليوم الجمعة، في الساعة 1:00 صباحاً متوفى على بُعد 3 كم من موقع جرفه، وتبيّن أنه مواطن ويدعى عامر العماري؛ ويبلغ من العمر 42 سنة، وجرى نقله إلى مستشفى ثريبان العام، وتمّ تسليم الحالة إلى الشرطة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,785
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,751
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,125
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,375

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة