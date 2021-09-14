النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشغدلي" يناقش سلبيات استمرار التصدير البري لمنتجات الشركات الصناعية العاملة بينبع

أبرزها تهالُك البنى التحتية للطرق السريعة وارتفاع نسبة الحوادث والاختناقات المرورية

ناقش رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي ومدير ميناءَي ينبع التجاري والصناعي الكابتن علي المحوري، ومدير جمرك ينبع محمد المحمادي، السلبيات الناتجة من استمرار الشركات الصناعية العاملة بينبع بتصدير منتجاتها بالحاويات المنقولة برًّا إلى ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد الله برابغ، وذلك بمشاركة ممثل الخط الملاحي المشغل لمحطة الحاويات.

وتفصيلاً، أوضح رئيس غرفة ينبع أنه تم استعراض التسهيلات المقدَّمة من الهيئة العامة للموانئ، المتمثلة بتخفيض أجور المناولة، وتعديل فترات التخزين وأجور الخدمات البحرية لسفن الحاويات بميناء الملك فهد الصناعي بينبع والجمارك بميناء ينبع. كما تم استعراض إمكانات الميناء المتطورة، وجهوزيته العالية لاستقبال سفن الحاويات، إضافة إلى التسهيلات المقدَّمة من الجمارك السعودية لفسح البضائع المتمثلة بالوصول لأقل مدة فسح للصادرات على مستوى موانئ السعودية.

وأضاف "الشغدلي" بأنه تم مناقشة السلبيات الناتجة من استمرار الشركات الصناعية العاملة بينبع بتصدير منتجاتها بالحاويات المنقولة برًّا إلى ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد الله برابغ، وأبرزها تهالك البنى التحتية للطرق السريعة، وارتفاع نسبة الحوادث، والاختناقات المرورية، واستنزاف كميات كبيرة من الوقود، لها تأثيرها السلبي على البيئة، وارتفاع كلفة البضائع بسبب ارتفاع كلفة النقل البري لها مقارنة بميناء ينبع، وأسعار نقل الحاويات والتنافسية مقارنة بالموانئ الأخرى.

وقال الشغدلي إن اللقاء خلص إلى أهمية المبادرة لبحث الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة، والتنسيق لتأمين الكميات المصدرة بحجم اقتصادي لاستمرار عمل الخط الملاحي، وحث الموردين على استخدام ميناء ينبع الصناعي كميناء توريد وليس فقط للتصدير؛ وذلك لتخفيف تكلفة توريد الحاويات الفارغة، وسرعة العمل على تفعيل التواصل من قِبل غرفة ينبع مع الغرف التجارية في المناطق المجاورة (غرفة المدينة وغرفة القصيم وغرفة حائل وغرفة تبوك)، وتوضيح التسهيلات المتوافرة كافة بميناء الملك فهد الصناعي بينبع.

وشدَّد رئيس الغرفة على العمل على تشكيل فريق يضم الجهات ذات العلاقة لتوحيد الجهود المشتركة لتحقيق التوصيات والأهداف التي تم الاتفاق بشأنها خلال اللقاء.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الشغدلي" يناقش سلبيات استمرار التصدير البري لمنتجات الشركات الصناعية العاملة بينبع
سبق

ناقش رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي ومدير ميناءَي ينبع التجاري والصناعي الكابتن علي المحوري، ومدير جمرك ينبع محمد المحمادي، السلبيات الناتجة من استمرار الشركات الصناعية العاملة بينبع بتصدير منتجاتها بالحاويات المنقولة برًّا إلى ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد الله برابغ، وذلك بمشاركة ممثل الخط الملاحي المشغل لمحطة الحاويات.

وتفصيلاً، أوضح رئيس غرفة ينبع أنه تم استعراض التسهيلات المقدَّمة من الهيئة العامة للموانئ، المتمثلة بتخفيض أجور المناولة، وتعديل فترات التخزين وأجور الخدمات البحرية لسفن الحاويات بميناء الملك فهد الصناعي بينبع والجمارك بميناء ينبع. كما تم استعراض إمكانات الميناء المتطورة، وجهوزيته العالية لاستقبال سفن الحاويات، إضافة إلى التسهيلات المقدَّمة من الجمارك السعودية لفسح البضائع المتمثلة بالوصول لأقل مدة فسح للصادرات على مستوى موانئ السعودية.

وأضاف "الشغدلي" بأنه تم مناقشة السلبيات الناتجة من استمرار الشركات الصناعية العاملة بينبع بتصدير منتجاتها بالحاويات المنقولة برًّا إلى ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد الله برابغ، وأبرزها تهالك البنى التحتية للطرق السريعة، وارتفاع نسبة الحوادث، والاختناقات المرورية، واستنزاف كميات كبيرة من الوقود، لها تأثيرها السلبي على البيئة، وارتفاع كلفة البضائع بسبب ارتفاع كلفة النقل البري لها مقارنة بميناء ينبع، وأسعار نقل الحاويات والتنافسية مقارنة بالموانئ الأخرى.

وقال الشغدلي إن اللقاء خلص إلى أهمية المبادرة لبحث الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة، والتنسيق لتأمين الكميات المصدرة بحجم اقتصادي لاستمرار عمل الخط الملاحي، وحث الموردين على استخدام ميناء ينبع الصناعي كميناء توريد وليس فقط للتصدير؛ وذلك لتخفيف تكلفة توريد الحاويات الفارغة، وسرعة العمل على تفعيل التواصل من قِبل غرفة ينبع مع الغرف التجارية في المناطق المجاورة (غرفة المدينة وغرفة القصيم وغرفة حائل وغرفة تبوك)، وتوضيح التسهيلات المتوافرة كافة بميناء الملك فهد الصناعي بينبع.

وشدَّد رئيس الغرفة على العمل على تشكيل فريق يضم الجهات ذات العلاقة لتوحيد الجهود المشتركة لتحقيق التوصيات والأهداف التي تم الاتفاق بشأنها خلال اللقاء.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
08:35 PM

"الشغدلي" يناقش سلبيات استمرار التصدير البري لمنتجات الشركات الصناعية العاملة بينبع

أبرزها تهالُك البنى التحتية للطرق السريعة وارتفاع نسبة الحوادث والاختناقات المرورية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
3
515

ناقش رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي ومدير ميناءَي ينبع التجاري والصناعي الكابتن علي المحوري، ومدير جمرك ينبع محمد المحمادي، السلبيات الناتجة من استمرار الشركات الصناعية العاملة بينبع بتصدير منتجاتها بالحاويات المنقولة برًّا إلى ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد الله برابغ، وذلك بمشاركة ممثل الخط الملاحي المشغل لمحطة الحاويات.

وتفصيلاً، أوضح رئيس غرفة ينبع أنه تم استعراض التسهيلات المقدَّمة من الهيئة العامة للموانئ، المتمثلة بتخفيض أجور المناولة، وتعديل فترات التخزين وأجور الخدمات البحرية لسفن الحاويات بميناء الملك فهد الصناعي بينبع والجمارك بميناء ينبع. كما تم استعراض إمكانات الميناء المتطورة، وجهوزيته العالية لاستقبال سفن الحاويات، إضافة إلى التسهيلات المقدَّمة من الجمارك السعودية لفسح البضائع المتمثلة بالوصول لأقل مدة فسح للصادرات على مستوى موانئ السعودية.

وأضاف "الشغدلي" بأنه تم مناقشة السلبيات الناتجة من استمرار الشركات الصناعية العاملة بينبع بتصدير منتجاتها بالحاويات المنقولة برًّا إلى ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد الله برابغ، وأبرزها تهالك البنى التحتية للطرق السريعة، وارتفاع نسبة الحوادث، والاختناقات المرورية، واستنزاف كميات كبيرة من الوقود، لها تأثيرها السلبي على البيئة، وارتفاع كلفة البضائع بسبب ارتفاع كلفة النقل البري لها مقارنة بميناء ينبع، وأسعار نقل الحاويات والتنافسية مقارنة بالموانئ الأخرى.

وقال الشغدلي إن اللقاء خلص إلى أهمية المبادرة لبحث الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة، والتنسيق لتأمين الكميات المصدرة بحجم اقتصادي لاستمرار عمل الخط الملاحي، وحث الموردين على استخدام ميناء ينبع الصناعي كميناء توريد وليس فقط للتصدير؛ وذلك لتخفيف تكلفة توريد الحاويات الفارغة، وسرعة العمل على تفعيل التواصل من قِبل غرفة ينبع مع الغرف التجارية في المناطق المجاورة (غرفة المدينة وغرفة القصيم وغرفة حائل وغرفة تبوك)، وتوضيح التسهيلات المتوافرة كافة بميناء الملك فهد الصناعي بينبع.

وشدَّد رئيس الغرفة على العمل على تشكيل فريق يضم الجهات ذات العلاقة لتوحيد الجهود المشتركة لتحقيق التوصيات والأهداف التي تم الاتفاق بشأنها خلال اللقاء.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,660
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,633
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,842
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,008

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة