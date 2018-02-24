حصل سعد الأسود العنزي على درجة الماجستير في العلاقات العامة من جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف .
"العنزي" يحصد الماجستير في العلاقات العامة
حصل سعد الأسود العنزي على درجة الماجستير في العلاقات العامة من جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف .
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"العنزي" يحصد الماجستير في العلاقات العامةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-02-24
24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
11:46 PM
"العنزي" يحصد الماجستير في العلاقات العامة
حصل سعد الأسود العنزي على درجة الماجستير في العلاقات العامة من جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف .
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