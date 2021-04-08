النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التجارة" تعاقب 7 منشآت تجارية وتحيل 7 معلنين على "سناب شات" إلى وزارة الداخلية لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية

عاقبت وزارة التجارة سبع منشآت تجارية، وأحالت سبعة معلنين عبر"سناب شات"، (أربع نساء، وثلاثة رجال)، إلى وزارة الداخلية لمخالفتهم للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا"، وذلك بحضورهم للمنشآت التجارية والإعلان لها والدعوة لزيارتها.

وكانت وزارة التجارة قد دعت المنشآت التجارية والأسواق لمنع أي ممارسات تتسبب في تزاحم العملاء داخل أو خارج المنشأة. ومن ذلك:
1- منع إقامة المسابقات التجارية "التي تستدعي الحضور".
2- منع حفلات افتتاح المحلات أو الأسواق.
3- منع دعوة المشاهير والمعلنين للمنشآت التجارية.
4- منع مناسبات تدشين منتجات أو خدمات جديدة لدى المنشآت.
كما دعت "التجارة" المستهلكين إلى أخذ الحيطة والحذر بعدم التوجه لأي منشآت تجارية تشهد ازدحامًا، والحرص على الالتزام بالاحترازات الصحية وبالأخص لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي ونظافة اليدين وعدم المصافحة، التي جميعها تسهم - بإذن الله - وبشكل كبير في الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التجارة" تعاقب 7 منشآت تجارية وتحيل 7 معلنين على "سناب شات" إلى وزارة الداخلية لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية
سبق

عاقبت وزارة التجارة سبع منشآت تجارية، وأحالت سبعة معلنين عبر"سناب شات"، (أربع نساء، وثلاثة رجال)، إلى وزارة الداخلية لمخالفتهم للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا"، وذلك بحضورهم للمنشآت التجارية والإعلان لها والدعوة لزيارتها.

وكانت وزارة التجارة قد دعت المنشآت التجارية والأسواق لمنع أي ممارسات تتسبب في تزاحم العملاء داخل أو خارج المنشأة. ومن ذلك:
1- منع إقامة المسابقات التجارية "التي تستدعي الحضور".
2- منع حفلات افتتاح المحلات أو الأسواق.
3- منع دعوة المشاهير والمعلنين للمنشآت التجارية.
4- منع مناسبات تدشين منتجات أو خدمات جديدة لدى المنشآت.
كما دعت "التجارة" المستهلكين إلى أخذ الحيطة والحذر بعدم التوجه لأي منشآت تجارية تشهد ازدحامًا، والحرص على الالتزام بالاحترازات الصحية وبالأخص لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي ونظافة اليدين وعدم المصافحة، التي جميعها تسهم - بإذن الله - وبشكل كبير في الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
06:24 PM

"التجارة" تعاقب 7 منشآت تجارية وتحيل 7 معلنين على "سناب شات" إلى وزارة الداخلية لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,086

عاقبت وزارة التجارة سبع منشآت تجارية، وأحالت سبعة معلنين عبر"سناب شات"، (أربع نساء، وثلاثة رجال)، إلى وزارة الداخلية لمخالفتهم للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا"، وذلك بحضورهم للمنشآت التجارية والإعلان لها والدعوة لزيارتها.

وكانت وزارة التجارة قد دعت المنشآت التجارية والأسواق لمنع أي ممارسات تتسبب في تزاحم العملاء داخل أو خارج المنشأة. ومن ذلك:
1- منع إقامة المسابقات التجارية "التي تستدعي الحضور".
2- منع حفلات افتتاح المحلات أو الأسواق.
3- منع دعوة المشاهير والمعلنين للمنشآت التجارية.
4- منع مناسبات تدشين منتجات أو خدمات جديدة لدى المنشآت.
كما دعت "التجارة" المستهلكين إلى أخذ الحيطة والحذر بعدم التوجه لأي منشآت تجارية تشهد ازدحامًا، والحرص على الالتزام بالاحترازات الصحية وبالأخص لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي ونظافة اليدين وعدم المصافحة، التي جميعها تسهم - بإذن الله - وبشكل كبير في الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,966
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,936
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,119
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,234

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة