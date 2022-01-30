النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

النيابة العامة: السجن ومصادرة ملياريْ ريال وغرامة 100 مليون ريال لمُدانين بغسل الأموال

"القشقري": هذه أكثر 3 أشياء يحتاجها المتقاعد

يكشف الكاتب الصحفي طلال القشقري عن أكثر ثلاثة أشياء يحتاجها الموظف عندما يحال إلى التقاعد، مؤكداً أن هذه المطالب يسهل تحقيقها إذا تم إلزام الجهات المختصة بتوفير تأمين صحي للمتقاعد، ودعمه بتخفيض تكلفة استقدام سائق وعاملة منزلية له.

أهم 3 أشياء

وفي مقاله "أهم 3 أشياء لدعم المتقاعد!!" بصحيفة "المدينة"، يقول القشقري: "لو سألنا المتقاعد عن ٣ أشياء داعمة له، لربّما أجاب بأنّها:

(1) دعم لحصوله على بطاقة تأمين طبِّي شامل هو وزوجته.

(2) دعم لتوفير سائق له ولأهل بيته.

(3) دعم لتوفير عاملة لمنزله.

وربّما كان (1) و(2) و(3) من وجهة نظر المتقاعد بمثل الدعم المُنتظر لزيادة راتبه؛ أو لمنحه تخفيضات كبيرة في تكلفة احتياجاته، أو تخصيص موقف سيّارة له بجوار المرافق العامّة، وغيرها من الأشياء الداعمة، إن لم يكن أهمّ منها".

بطاقة التأمين الصحي

ويعلق "القشقري" قائلاً: "تحقيق هذا سهل، سهّل الله حياة الجميع، متقاعدين وغير متقاعدين، فبالنسبة لبطاقة التأمين، يمكن إلزام الجهة التي كان المتقاعد موظّفاً فيها باستمرارية تأمينه كما لو كان موظّفاً، فإن تعذّر ذلك، فيمكن إدراجه ضمن موظّفي الجهة لدى شركة التأمين، مع دفع الفرد المتقاعد لتكلفة البطاقة بنفس سعر بطاقة مجموعات الموظّفين؛ الذي هو أقل بكثير، فالمتقاعد قد يستطيع مثلاً دفع ٥ آلاف ريال سنوياً، وهو سعر المجموعات مقابل البطاقة، لكنّه لا يستطيع دفع سعر الأفراد الذي قد يصل إلى ٣٠ أو ٤٠ ألف ريال أو أكثر.. أو كبديل، فإنّه بإمكان مؤسسة التقاعد والتأمينات التفاوض والتعاقد مع شركات التأمين؛ لتأمين علاج المتقاعدين الأفراد بسعر مجموعات الموظّفين، والمهم هو دعم المتقاعد فيما يخصّ أغلى ما يملكه في حياته، وهو صحّته".

عن السائق والعاملة

ويضيف "القشقري" قائلاً: "بالنسبة للسائق والعاملة، فلا شكّ أنّ كلّ متقاعد يحتاج لسائق وعاملة مع تقدّم عمره وزوجته، ويمكن دعمه بتخفيض تكلفة استقدامهما، بما في ذلك تكلفة التأشيرات وتكلفة شركات الاستقدام من الخارج أو شركات التوظيف في الداخل، ممّا تُغالي كثيراً في التكلفة بما لا طاقة لراتبه بها، ويا (بخت) المتقاعد إذا قُرّت عيناه بدعم لخارج داره؛ ممثّلاً في السائق، وآخر لداخل داره؛ ممثّلاً في العاملة المنزلية، ويا دار كل متقاعد في ربوع الوطن ما يدخلك شر".

المتقاعد أفنى حياته في الخدمة

وينهي الكاتب قائلاً: "هذا لمصلحة المتقاعد الذي أفنى حياته في الخدمة العامة، ويحتاج لهكذا دعم دون ريب، فإن دُعم من الجهات المعنية، فلا شكّ أنّ الداعم يقدر، وهو يستحق".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"القشقري": هذه أكثر 3 أشياء يحتاجها المتقاعد
سبق

يكشف الكاتب الصحفي طلال القشقري عن أكثر ثلاثة أشياء يحتاجها الموظف عندما يحال إلى التقاعد، مؤكداً أن هذه المطالب يسهل تحقيقها إذا تم إلزام الجهات المختصة بتوفير تأمين صحي للمتقاعد، ودعمه بتخفيض تكلفة استقدام سائق وعاملة منزلية له.

أهم 3 أشياء

وفي مقاله "أهم 3 أشياء لدعم المتقاعد!!" بصحيفة "المدينة"، يقول القشقري: "لو سألنا المتقاعد عن ٣ أشياء داعمة له، لربّما أجاب بأنّها:

(1) دعم لحصوله على بطاقة تأمين طبِّي شامل هو وزوجته.

(2) دعم لتوفير سائق له ولأهل بيته.

(3) دعم لتوفير عاملة لمنزله.

وربّما كان (1) و(2) و(3) من وجهة نظر المتقاعد بمثل الدعم المُنتظر لزيادة راتبه؛ أو لمنحه تخفيضات كبيرة في تكلفة احتياجاته، أو تخصيص موقف سيّارة له بجوار المرافق العامّة، وغيرها من الأشياء الداعمة، إن لم يكن أهمّ منها".

بطاقة التأمين الصحي

ويعلق "القشقري" قائلاً: "تحقيق هذا سهل، سهّل الله حياة الجميع، متقاعدين وغير متقاعدين، فبالنسبة لبطاقة التأمين، يمكن إلزام الجهة التي كان المتقاعد موظّفاً فيها باستمرارية تأمينه كما لو كان موظّفاً، فإن تعذّر ذلك، فيمكن إدراجه ضمن موظّفي الجهة لدى شركة التأمين، مع دفع الفرد المتقاعد لتكلفة البطاقة بنفس سعر بطاقة مجموعات الموظّفين؛ الذي هو أقل بكثير، فالمتقاعد قد يستطيع مثلاً دفع ٥ آلاف ريال سنوياً، وهو سعر المجموعات مقابل البطاقة، لكنّه لا يستطيع دفع سعر الأفراد الذي قد يصل إلى ٣٠ أو ٤٠ ألف ريال أو أكثر.. أو كبديل، فإنّه بإمكان مؤسسة التقاعد والتأمينات التفاوض والتعاقد مع شركات التأمين؛ لتأمين علاج المتقاعدين الأفراد بسعر مجموعات الموظّفين، والمهم هو دعم المتقاعد فيما يخصّ أغلى ما يملكه في حياته، وهو صحّته".

عن السائق والعاملة

ويضيف "القشقري" قائلاً: "بالنسبة للسائق والعاملة، فلا شكّ أنّ كلّ متقاعد يحتاج لسائق وعاملة مع تقدّم عمره وزوجته، ويمكن دعمه بتخفيض تكلفة استقدامهما، بما في ذلك تكلفة التأشيرات وتكلفة شركات الاستقدام من الخارج أو شركات التوظيف في الداخل، ممّا تُغالي كثيراً في التكلفة بما لا طاقة لراتبه بها، ويا (بخت) المتقاعد إذا قُرّت عيناه بدعم لخارج داره؛ ممثّلاً في السائق، وآخر لداخل داره؛ ممثّلاً في العاملة المنزلية، ويا دار كل متقاعد في ربوع الوطن ما يدخلك شر".

المتقاعد أفنى حياته في الخدمة

وينهي الكاتب قائلاً: "هذا لمصلحة المتقاعد الذي أفنى حياته في الخدمة العامة، ويحتاج لهكذا دعم دون ريب، فإن دُعم من الجهات المعنية، فلا شكّ أنّ الداعم يقدر، وهو يستحق".

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
04:02 PM

"القشقري": هذه أكثر 3 أشياء يحتاجها المتقاعد

A A A
أيمن حسن - الرياض
4
981

يكشف الكاتب الصحفي طلال القشقري عن أكثر ثلاثة أشياء يحتاجها الموظف عندما يحال إلى التقاعد، مؤكداً أن هذه المطالب يسهل تحقيقها إذا تم إلزام الجهات المختصة بتوفير تأمين صحي للمتقاعد، ودعمه بتخفيض تكلفة استقدام سائق وعاملة منزلية له.

أهم 3 أشياء

وفي مقاله "أهم 3 أشياء لدعم المتقاعد!!" بصحيفة "المدينة"، يقول القشقري: "لو سألنا المتقاعد عن ٣ أشياء داعمة له، لربّما أجاب بأنّها:

(1) دعم لحصوله على بطاقة تأمين طبِّي شامل هو وزوجته.

(2) دعم لتوفير سائق له ولأهل بيته.

(3) دعم لتوفير عاملة لمنزله.

وربّما كان (1) و(2) و(3) من وجهة نظر المتقاعد بمثل الدعم المُنتظر لزيادة راتبه؛ أو لمنحه تخفيضات كبيرة في تكلفة احتياجاته، أو تخصيص موقف سيّارة له بجوار المرافق العامّة، وغيرها من الأشياء الداعمة، إن لم يكن أهمّ منها".

بطاقة التأمين الصحي

ويعلق "القشقري" قائلاً: "تحقيق هذا سهل، سهّل الله حياة الجميع، متقاعدين وغير متقاعدين، فبالنسبة لبطاقة التأمين، يمكن إلزام الجهة التي كان المتقاعد موظّفاً فيها باستمرارية تأمينه كما لو كان موظّفاً، فإن تعذّر ذلك، فيمكن إدراجه ضمن موظّفي الجهة لدى شركة التأمين، مع دفع الفرد المتقاعد لتكلفة البطاقة بنفس سعر بطاقة مجموعات الموظّفين؛ الذي هو أقل بكثير، فالمتقاعد قد يستطيع مثلاً دفع ٥ آلاف ريال سنوياً، وهو سعر المجموعات مقابل البطاقة، لكنّه لا يستطيع دفع سعر الأفراد الذي قد يصل إلى ٣٠ أو ٤٠ ألف ريال أو أكثر.. أو كبديل، فإنّه بإمكان مؤسسة التقاعد والتأمينات التفاوض والتعاقد مع شركات التأمين؛ لتأمين علاج المتقاعدين الأفراد بسعر مجموعات الموظّفين، والمهم هو دعم المتقاعد فيما يخصّ أغلى ما يملكه في حياته، وهو صحّته".

عن السائق والعاملة

ويضيف "القشقري" قائلاً: "بالنسبة للسائق والعاملة، فلا شكّ أنّ كلّ متقاعد يحتاج لسائق وعاملة مع تقدّم عمره وزوجته، ويمكن دعمه بتخفيض تكلفة استقدامهما، بما في ذلك تكلفة التأشيرات وتكلفة شركات الاستقدام من الخارج أو شركات التوظيف في الداخل، ممّا تُغالي كثيراً في التكلفة بما لا طاقة لراتبه بها، ويا (بخت) المتقاعد إذا قُرّت عيناه بدعم لخارج داره؛ ممثّلاً في السائق، وآخر لداخل داره؛ ممثّلاً في العاملة المنزلية، ويا دار كل متقاعد في ربوع الوطن ما يدخلك شر".

المتقاعد أفنى حياته في الخدمة

وينهي الكاتب قائلاً: "هذا لمصلحة المتقاعد الذي أفنى حياته في الخدمة العامة، ويحتاج لهكذا دعم دون ريب، فإن دُعم من الجهات المعنية، فلا شكّ أنّ الداعم يقدر، وهو يستحق".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,047
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,800
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,951
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,792

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة