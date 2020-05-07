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"الصحة" : تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 33731

بسبب كورونا.. انتخابات الرئاسة البولندية بالتصويت عن طريق البريد

قررت بولندا، إجراء الانتخابات الرئاسية في عام 2020، عن طريق البريد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
فقد تمكن مجلس النواب في البرلمان البولندي، من تخطي الفيتو الذي فرضه مجلس الشيوخ، وأقر القانون الذي يسمح بانتخاب رئيس البلاد عن طريق التصويت والاقتراع عبر البريد.
ولكن لن تجرى الانتخابات المذكورة في 10 مايو، كما كان مخططًا في الأصل.
وقال نائب رئيس الوزراء البولندي، "من المحتمل أن تجري هذه الانتخابات في يونيو المقبل".

فيروس كورونا الجديد

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بسبب كورونا.. انتخابات الرئاسة البولندية بالتصويت عن طريق البريد
سبق

قررت بولندا، إجراء الانتخابات الرئاسية في عام 2020، عن طريق البريد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
فقد تمكن مجلس النواب في البرلمان البولندي، من تخطي الفيتو الذي فرضه مجلس الشيوخ، وأقر القانون الذي يسمح بانتخاب رئيس البلاد عن طريق التصويت والاقتراع عبر البريد.
ولكن لن تجرى الانتخابات المذكورة في 10 مايو، كما كان مخططًا في الأصل.
وقال نائب رئيس الوزراء البولندي، "من المحتمل أن تجري هذه الانتخابات في يونيو المقبل".

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
02:37 PM

بسبب كورونا.. انتخابات الرئاسة البولندية بالتصويت عن طريق البريد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت بولندا، إجراء الانتخابات الرئاسية في عام 2020، عن طريق البريد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
فقد تمكن مجلس النواب في البرلمان البولندي، من تخطي الفيتو الذي فرضه مجلس الشيوخ، وأقر القانون الذي يسمح بانتخاب رئيس البلاد عن طريق التصويت والاقتراع عبر البريد.
ولكن لن تجرى الانتخابات المذكورة في 10 مايو، كما كان مخططًا في الأصل.
وقال نائب رئيس الوزراء البولندي، "من المحتمل أن تجري هذه الانتخابات في يونيو المقبل".

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