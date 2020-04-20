بالفيديو.. تعرّف على خطوات طلب دعم التعطل عن العمل للمنشآت والمشتركين

عبر موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية

كشف المتحدث باسم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خطوات طلب الدعم للمنشآت والمشتركين، وذلك بالذهاب إلى موقع المؤسسة‏( http://www.gosi.gov.sa ) ثم إدخال كلمة المستخدم وكلمة المرور، ثم الضغط على أيقونة خدمات دعم المشتركين في المنشآت المتأثرة بفيروس كورونا، ثم تعبئة البيانات المطلوبة، ثم اختيار الموظفين المطلوب دعمهم ثم حفظ الطلب، ثم بعد ذلك ستصل رسالة عبر الجوال .

وأضاف متحدث التأمينات الاجتماعية: "عندما تتقدم المنشأة يحق للمشترك المرشح للحصول على التعويض بالخطوات التالية، الذهاب إلى موقع المؤسسة العامة لتأمينات الاجتماعية وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم (الذهاب إلى أيقونة التعطل عن العمل، ومن ثم اختيار طلب ساند ثم ادخال الحساب البنكي الآيبان، وحفظ الطلب وستصل رسالة بنجاح العملية خلال دقائق".