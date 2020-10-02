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"تركي بن طلال" يعتمد تصاميم مشروع طريق الأمير سلطان في أبها

أمانة عسير نفذتها وفق المعايير الحديثة لتحسين المشهد الحضري

اعتمد أمير منطقة عسير تركي بن طلال، رئيس هيئة تطوير المنطقة، التصاميم النهائية لإعادة تأهيل وتطوير مشروع طريق الأمير سلطان الرابط على الحزام الدائري بمدينة أبها، حيث أنهت أمانة عسير التصاميم وفق المعايير الحديثة لتحسين المشهد الحضري.

وأكد أمير منطقة عسير، خلال لقائه، أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وعدد من قيادات الأمانة ومشرفي المشروع بمكتبه بالإمارة على تنفيذ الأعمال بجودة عالية، والحرص على تحسين الرؤية البصرية للمواقع الممتدة على الطريق.

ومن المقرر البدء في التنفيذ وفق الخطة التي أعدتها الأمانة بالتنسيق مع إدارة مرور المنطقة وجميع الجهات الخدمية ذات العلاقة، على مراحل وقطاعات بما يضمن استمرارية الحركة المرورية على مسافة 4 كيلومترات من الطريق ابتداءً من تقاطع طريق الملك عبدالعزيز الكوبري المجاور لأسواق الغنيم إلى تقاطع نفق طريق الملك عبدالعزيز المجاور للبنك الأهلي.

وتشمل أعمال التنفيذ الأرصفة والإنارة وعناصر فرش الطرق الحديثة والتشجير وشبكات الري والسفلتة والدهانات الحرارية، وسيتم الانتهاء من جميع الأعمال خلال 360 يومًا ليصبح طريقًا بتصميم وتنفيذ مميز يقدم لأهالي أبها.
ومن المقرر توفير ممشى عصري مميز وأماكن جلوس وحدائق ومسار دراجات لتكون محور جذب وتنزه على جانبي الطريق، إلى جانب كونه ناقل حركة مباشر اًمن عقبة ضلع من الغرب وطريق الملك عبدالله من الجنوب إلى طريق الطائف شمالًا.

أمير منطقة عسير تركي بن طلال

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تركي بن طلال" يعتمد تصاميم مشروع طريق الأمير سلطان في أبها
سبق

اعتمد أمير منطقة عسير تركي بن طلال، رئيس هيئة تطوير المنطقة، التصاميم النهائية لإعادة تأهيل وتطوير مشروع طريق الأمير سلطان الرابط على الحزام الدائري بمدينة أبها، حيث أنهت أمانة عسير التصاميم وفق المعايير الحديثة لتحسين المشهد الحضري.

وأكد أمير منطقة عسير، خلال لقائه، أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وعدد من قيادات الأمانة ومشرفي المشروع بمكتبه بالإمارة على تنفيذ الأعمال بجودة عالية، والحرص على تحسين الرؤية البصرية للمواقع الممتدة على الطريق.

ومن المقرر البدء في التنفيذ وفق الخطة التي أعدتها الأمانة بالتنسيق مع إدارة مرور المنطقة وجميع الجهات الخدمية ذات العلاقة، على مراحل وقطاعات بما يضمن استمرارية الحركة المرورية على مسافة 4 كيلومترات من الطريق ابتداءً من تقاطع طريق الملك عبدالعزيز الكوبري المجاور لأسواق الغنيم إلى تقاطع نفق طريق الملك عبدالعزيز المجاور للبنك الأهلي.

وتشمل أعمال التنفيذ الأرصفة والإنارة وعناصر فرش الطرق الحديثة والتشجير وشبكات الري والسفلتة والدهانات الحرارية، وسيتم الانتهاء من جميع الأعمال خلال 360 يومًا ليصبح طريقًا بتصميم وتنفيذ مميز يقدم لأهالي أبها.
ومن المقرر توفير ممشى عصري مميز وأماكن جلوس وحدائق ومسار دراجات لتكون محور جذب وتنزه على جانبي الطريق، إلى جانب كونه ناقل حركة مباشر اًمن عقبة ضلع من الغرب وطريق الملك عبدالله من الجنوب إلى طريق الطائف شمالًا.

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
02:13 PM

"تركي بن طلال" يعتمد تصاميم مشروع طريق الأمير سلطان في أبها

أمانة عسير نفذتها وفق المعايير الحديثة لتحسين المشهد الحضري

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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اعتمد أمير منطقة عسير تركي بن طلال، رئيس هيئة تطوير المنطقة، التصاميم النهائية لإعادة تأهيل وتطوير مشروع طريق الأمير سلطان الرابط على الحزام الدائري بمدينة أبها، حيث أنهت أمانة عسير التصاميم وفق المعايير الحديثة لتحسين المشهد الحضري.

وأكد أمير منطقة عسير، خلال لقائه، أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وعدد من قيادات الأمانة ومشرفي المشروع بمكتبه بالإمارة على تنفيذ الأعمال بجودة عالية، والحرص على تحسين الرؤية البصرية للمواقع الممتدة على الطريق.

ومن المقرر البدء في التنفيذ وفق الخطة التي أعدتها الأمانة بالتنسيق مع إدارة مرور المنطقة وجميع الجهات الخدمية ذات العلاقة، على مراحل وقطاعات بما يضمن استمرارية الحركة المرورية على مسافة 4 كيلومترات من الطريق ابتداءً من تقاطع طريق الملك عبدالعزيز الكوبري المجاور لأسواق الغنيم إلى تقاطع نفق طريق الملك عبدالعزيز المجاور للبنك الأهلي.

وتشمل أعمال التنفيذ الأرصفة والإنارة وعناصر فرش الطرق الحديثة والتشجير وشبكات الري والسفلتة والدهانات الحرارية، وسيتم الانتهاء من جميع الأعمال خلال 360 يومًا ليصبح طريقًا بتصميم وتنفيذ مميز يقدم لأهالي أبها.
ومن المقرر توفير ممشى عصري مميز وأماكن جلوس وحدائق ومسار دراجات لتكون محور جذب وتنزه على جانبي الطريق، إلى جانب كونه ناقل حركة مباشر اًمن عقبة ضلع من الغرب وطريق الملك عبدالله من الجنوب إلى طريق الطائف شمالًا.

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