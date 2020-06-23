النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كراني": أجواؤنا تستعد لانقلاب حراري يصل إلى 50 - 56م بدءًا من الجمعة القادمة

نصح الجميع بعدم التعرُّض للشمس فترة طويلة لتجنب الإصابة بضربة الشمس

قال خبير الطقس حسن كراني إنه بأمر الله بعد وداع حركة الشمس الظاهرية خط الاستواء تستعد أجواؤنا لانقلاب حراري، يصل إلى 50 - 56 م تحت أشعة الشمس بدءًا من الجمعة 26 يونيو حتى الثلاثاء 30 يونيو.

وأوضح "كراني" أن العظمى المتوقعة في الظل (46-50م). مطالبًا المواطنين بعدم التعرض للشمس فترة طويلة لتجنب الإصابة بضربة الشمس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"كراني": أجواؤنا تستعد لانقلاب حراري يصل إلى 50 - 56م بدءًا من الجمعة القادمة
سبق

قال خبير الطقس حسن كراني إنه بأمر الله بعد وداع حركة الشمس الظاهرية خط الاستواء تستعد أجواؤنا لانقلاب حراري، يصل إلى 50 - 56 م تحت أشعة الشمس بدءًا من الجمعة 26 يونيو حتى الثلاثاء 30 يونيو.

وأوضح "كراني" أن العظمى المتوقعة في الظل (46-50م). مطالبًا المواطنين بعدم التعرض للشمس فترة طويلة لتجنب الإصابة بضربة الشمس.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
11:00 PM

"كراني": أجواؤنا تستعد لانقلاب حراري يصل إلى 50 - 56م بدءًا من الجمعة القادمة

نصح الجميع بعدم التعرُّض للشمس فترة طويلة لتجنب الإصابة بضربة الشمس

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
5,512

قال خبير الطقس حسن كراني إنه بأمر الله بعد وداع حركة الشمس الظاهرية خط الاستواء تستعد أجواؤنا لانقلاب حراري، يصل إلى 50 - 56 م تحت أشعة الشمس بدءًا من الجمعة 26 يونيو حتى الثلاثاء 30 يونيو.

وأوضح "كراني" أن العظمى المتوقعة في الظل (46-50م). مطالبًا المواطنين بعدم التعرض للشمس فترة طويلة لتجنب الإصابة بضربة الشمس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,339
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,243
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,123
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,492

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة