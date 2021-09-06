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يضم في عضويته مجموعة من نجوم المنتخبات .. إطلاق نادي سفراء المسؤولية الاجتماعية

أعلنت لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين، عن مبادرة إطلاق نادي سفراء المسؤولية الاجتماعية في كرة القدم السعودية.
ويضم النادي في عضويته مجموعة من نجوم المنتخبات السعودية الذين ساهموا في تحقيق البطولات الآسيوية، أو شاركوا في نهائيات كأس العالم على مستوى المنتخب الأول، بالإضافة للاعبين الذين شاركوا في تحقيق بطولة كأس العالم للناشئين 1989.
وبينت اللجنة أن هذه المبادرة تأتي رغبة منها في إيجاد بيئة مناسبة لمشاركة نجوم كرة القدم في الفعاليات والأنشطة والمبادرات الاجتماعية، وتسخير نجومية اللاعبين للرفع من بعض القيم الأخلاقية، وتسليط الضوء على بعض الموضوعات المجتمعية الهامة كالقضايا الصحية والبيئية والتطوعية والتوعوية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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يضم في عضويته مجموعة من نجوم المنتخبات .. إطلاق نادي سفراء المسؤولية الاجتماعية
سبق

أعلنت لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين، عن مبادرة إطلاق نادي سفراء المسؤولية الاجتماعية في كرة القدم السعودية.
ويضم النادي في عضويته مجموعة من نجوم المنتخبات السعودية الذين ساهموا في تحقيق البطولات الآسيوية، أو شاركوا في نهائيات كأس العالم على مستوى المنتخب الأول، بالإضافة للاعبين الذين شاركوا في تحقيق بطولة كأس العالم للناشئين 1989.
وبينت اللجنة أن هذه المبادرة تأتي رغبة منها في إيجاد بيئة مناسبة لمشاركة نجوم كرة القدم في الفعاليات والأنشطة والمبادرات الاجتماعية، وتسخير نجومية اللاعبين للرفع من بعض القيم الأخلاقية، وتسليط الضوء على بعض الموضوعات المجتمعية الهامة كالقضايا الصحية والبيئية والتطوعية والتوعوية.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
02:44 PM

يضم في عضويته مجموعة من نجوم المنتخبات .. إطلاق نادي سفراء المسؤولية الاجتماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين، عن مبادرة إطلاق نادي سفراء المسؤولية الاجتماعية في كرة القدم السعودية.
ويضم النادي في عضويته مجموعة من نجوم المنتخبات السعودية الذين ساهموا في تحقيق البطولات الآسيوية، أو شاركوا في نهائيات كأس العالم على مستوى المنتخب الأول، بالإضافة للاعبين الذين شاركوا في تحقيق بطولة كأس العالم للناشئين 1989.
وبينت اللجنة أن هذه المبادرة تأتي رغبة منها في إيجاد بيئة مناسبة لمشاركة نجوم كرة القدم في الفعاليات والأنشطة والمبادرات الاجتماعية، وتسخير نجومية اللاعبين للرفع من بعض القيم الأخلاقية، وتسليط الضوء على بعض الموضوعات المجتمعية الهامة كالقضايا الصحية والبيئية والتطوعية والتوعوية.

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