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"الصحة": زيادة أسرّة العناية المركزة في مستشفيات الباحة بنسبة 129%

قالت: بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين

أعلنت "الصحة" زيادة نسبة أسرّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة الباحة بنسبة 129%؛ وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة، وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين الصحية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا، بإضافة 2800 سرير عناية مركزة؛ وذلك خلال 90 يومًا في مختلف المستشفيات بجميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": زيادة أسرّة العناية المركزة في مستشفيات الباحة بنسبة 129%
سبق

أعلنت "الصحة" زيادة نسبة أسرّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة الباحة بنسبة 129%؛ وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة، وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين الصحية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا، بإضافة 2800 سرير عناية مركزة؛ وذلك خلال 90 يومًا في مختلف المستشفيات بجميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
10:21 AM

"الصحة": زيادة أسرّة العناية المركزة في مستشفيات الباحة بنسبة 129%

قالت: بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت "الصحة" زيادة نسبة أسرّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة الباحة بنسبة 129%؛ وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة، وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين الصحية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا، بإضافة 2800 سرير عناية مركزة؛ وذلك خلال 90 يومًا في مختلف المستشفيات بجميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

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