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المكسيك تسجل 624 وفاة و4841 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

ليصل مجموع عدد الضحايا إلى 72 ألفًا و803 حالات

سجلت وزارة الصحة المكسيكية خلال الـ24 ساعة الأخيرة 624 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع عدد الوفيات في البلاد إلى 72 ألفًا و803 حالات وفاة.

كما رصدت الوزارة في الفترة المشار إليها 4841 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 688 ألفًا و954 إصابة حتى الآن.

فيروس كورونا الجديد

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المكسيك تسجل 624 وفاة و4841 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
سبق

سجلت وزارة الصحة المكسيكية خلال الـ24 ساعة الأخيرة 624 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع عدد الوفيات في البلاد إلى 72 ألفًا و803 حالات وفاة.

كما رصدت الوزارة في الفترة المشار إليها 4841 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 688 ألفًا و954 إصابة حتى الآن.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
10:14 AM

المكسيك تسجل 624 وفاة و4841 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

ليصل مجموع عدد الضحايا إلى 72 ألفًا و803 حالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت وزارة الصحة المكسيكية خلال الـ24 ساعة الأخيرة 624 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع عدد الوفيات في البلاد إلى 72 ألفًا و803 حالات وفاة.

كما رصدت الوزارة في الفترة المشار إليها 4841 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 688 ألفًا و954 إصابة حتى الآن.

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