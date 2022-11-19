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شاهد "هطولات الرياض" تُسيل أودية محافظتها.. و"مدني شقراء" يحذّر

البطون والسدود والتجمعات المائية تشكّل خطورة على روادها ومُرافقيهم

تصوير: عبدالعزيز اليحيى

هطلت أمطار متفرقة على محافظات شمال مدينة الرياض، شملت: حريملاء، وثادق، وضرما، وشقراء، ومرات، والمجمعة، وسدير، والأرطاوية، والدوادمي، والمراكز التابعة لها، وسالت على إثرها الأودية والشعاب.

وتفصيلًا، هطلت أمطار صباح اليوم على شمال مدينة الرياض، أجرت أودية صلبوخ وسلطانة وبوضا، كما هطلت أمطار متوسطة على محافظة مرات، شملت مركزيْ ثرمداء وأثيثية، جرت على إثرها عدد الأودية والشعاب؛ أهمها واديا القلتة والنخيل.

وهطلت أمطار متفرقة على: (حريملاء، والقرينة، وملهم، وثادق، وضرما)؛ فيما تَواصل هطول الأمطار على: (سدير، والمجمعة، والأرطاوية)، وجرى على إثرها عدد من الأودية والشعاب، كما جرت شعاب وادي المشقر جنوب غرب المجمعة.

وشملت الأمطار محافظة شقراء، ومراكز: (أشيقر، والقصب، والوقف، وغسلة، والدهنة، والمشاش، والجريفة، والصوح، والفرعة، والحريق)، إضافة إلى قرية الجوفان، ومزارع العب، وحمادة الوشم.

وجرت أودية منتزه الرايغة، ووادي المنحنى شمال مركز أشيقر، كما جرت أودية العيبة، والقموص والنظيم بالداهنة شمال شرق شقراء.

وحذّرت إدارة الدفاع المدني بمحافظة شقراء، المواطنين والمقيمين والمتنزهين من أخطار الأمطار والسيول؛ مؤكدًا ضرورة توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، ودعت الإدارة إلى الابتعاد عن بطون الأودية والسدود والتجمعات المائية التي قد تشكّل خطورة عليهم وعلى مرافقيهم.

وقال مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة شقراء العقيد عبدالرحمن بن حمد المجلي: "نظرًا للتقلبات الجوية والحالات المطرية التي تشهدها عدد من مناطق المملكة ومن ضمنها محافظة شقراء؛ نُهيب بجميع المواطنين والمقيمين، ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والبعد من مجاري الأودية والشعاب والتجمعات المائية، وعدم المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها".

وأضاف "المجلي": "يجب الحذر من الاقتراب من أعمدة الإنارة والكهرباء أثناء هطول الأمطار تجنبًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى مراقبة الأطفال في تلك المواقع، مع أهمية اختيار الأماكن الآمنة أثناء التنزه؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات من المخاطر".

من ناحيته، نسّق مدير إدارة مرور شقراء الرائد عبدالرحمن العصيمي، مع إدارة الدفاع المدني والجهات المعنية في بلديات شقراء والقصب وأشيقر، وإدارة الطرق والجهات المعنية لمتابعة الحالة المطرية التي تمرّ على المنطقة بإشراف ومتابعة محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي.

هطولات الرياض أمطار حالة الطقس مدني شقراء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد "هطولات الرياض" تُسيل أودية محافظتها.. و"مدني شقراء" يحذّر
سبق

تصوير: عبدالعزيز اليحيى

هطلت أمطار متفرقة على محافظات شمال مدينة الرياض، شملت: حريملاء، وثادق، وضرما، وشقراء، ومرات، والمجمعة، وسدير، والأرطاوية، والدوادمي، والمراكز التابعة لها، وسالت على إثرها الأودية والشعاب.

وتفصيلًا، هطلت أمطار صباح اليوم على شمال مدينة الرياض، أجرت أودية صلبوخ وسلطانة وبوضا، كما هطلت أمطار متوسطة على محافظة مرات، شملت مركزيْ ثرمداء وأثيثية، جرت على إثرها عدد الأودية والشعاب؛ أهمها واديا القلتة والنخيل.

وهطلت أمطار متفرقة على: (حريملاء، والقرينة، وملهم، وثادق، وضرما)؛ فيما تَواصل هطول الأمطار على: (سدير، والمجمعة، والأرطاوية)، وجرى على إثرها عدد من الأودية والشعاب، كما جرت شعاب وادي المشقر جنوب غرب المجمعة.

وشملت الأمطار محافظة شقراء، ومراكز: (أشيقر، والقصب، والوقف، وغسلة، والدهنة، والمشاش، والجريفة، والصوح، والفرعة، والحريق)، إضافة إلى قرية الجوفان، ومزارع العب، وحمادة الوشم.

وجرت أودية منتزه الرايغة، ووادي المنحنى شمال مركز أشيقر، كما جرت أودية العيبة، والقموص والنظيم بالداهنة شمال شرق شقراء.

وحذّرت إدارة الدفاع المدني بمحافظة شقراء، المواطنين والمقيمين والمتنزهين من أخطار الأمطار والسيول؛ مؤكدًا ضرورة توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، ودعت الإدارة إلى الابتعاد عن بطون الأودية والسدود والتجمعات المائية التي قد تشكّل خطورة عليهم وعلى مرافقيهم.

وقال مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة شقراء العقيد عبدالرحمن بن حمد المجلي: "نظرًا للتقلبات الجوية والحالات المطرية التي تشهدها عدد من مناطق المملكة ومن ضمنها محافظة شقراء؛ نُهيب بجميع المواطنين والمقيمين، ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والبعد من مجاري الأودية والشعاب والتجمعات المائية، وعدم المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها".

وأضاف "المجلي": "يجب الحذر من الاقتراب من أعمدة الإنارة والكهرباء أثناء هطول الأمطار تجنبًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى مراقبة الأطفال في تلك المواقع، مع أهمية اختيار الأماكن الآمنة أثناء التنزه؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات من المخاطر".

من ناحيته، نسّق مدير إدارة مرور شقراء الرائد عبدالرحمن العصيمي، مع إدارة الدفاع المدني والجهات المعنية في بلديات شقراء والقصب وأشيقر، وإدارة الطرق والجهات المعنية لمتابعة الحالة المطرية التي تمرّ على المنطقة بإشراف ومتابعة محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
11:38 AM

شاهد "هطولات الرياض" تُسيل أودية محافظتها.. و"مدني شقراء" يحذّر

البطون والسدود والتجمعات المائية تشكّل خطورة على روادها ومُرافقيهم

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فلاح الجوفان - الرياض
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3,906

تصوير: عبدالعزيز اليحيى

هطلت أمطار متفرقة على محافظات شمال مدينة الرياض، شملت: حريملاء، وثادق، وضرما، وشقراء، ومرات، والمجمعة، وسدير، والأرطاوية، والدوادمي، والمراكز التابعة لها، وسالت على إثرها الأودية والشعاب.

وتفصيلًا، هطلت أمطار صباح اليوم على شمال مدينة الرياض، أجرت أودية صلبوخ وسلطانة وبوضا، كما هطلت أمطار متوسطة على محافظة مرات، شملت مركزيْ ثرمداء وأثيثية، جرت على إثرها عدد الأودية والشعاب؛ أهمها واديا القلتة والنخيل.

وهطلت أمطار متفرقة على: (حريملاء، والقرينة، وملهم، وثادق، وضرما)؛ فيما تَواصل هطول الأمطار على: (سدير، والمجمعة، والأرطاوية)، وجرى على إثرها عدد من الأودية والشعاب، كما جرت شعاب وادي المشقر جنوب غرب المجمعة.

وشملت الأمطار محافظة شقراء، ومراكز: (أشيقر، والقصب، والوقف، وغسلة، والدهنة، والمشاش، والجريفة، والصوح، والفرعة، والحريق)، إضافة إلى قرية الجوفان، ومزارع العب، وحمادة الوشم.

وجرت أودية منتزه الرايغة، ووادي المنحنى شمال مركز أشيقر، كما جرت أودية العيبة، والقموص والنظيم بالداهنة شمال شرق شقراء.

وحذّرت إدارة الدفاع المدني بمحافظة شقراء، المواطنين والمقيمين والمتنزهين من أخطار الأمطار والسيول؛ مؤكدًا ضرورة توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، ودعت الإدارة إلى الابتعاد عن بطون الأودية والسدود والتجمعات المائية التي قد تشكّل خطورة عليهم وعلى مرافقيهم.

وقال مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة شقراء العقيد عبدالرحمن بن حمد المجلي: "نظرًا للتقلبات الجوية والحالات المطرية التي تشهدها عدد من مناطق المملكة ومن ضمنها محافظة شقراء؛ نُهيب بجميع المواطنين والمقيمين، ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والبعد من مجاري الأودية والشعاب والتجمعات المائية، وعدم المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها".

وأضاف "المجلي": "يجب الحذر من الاقتراب من أعمدة الإنارة والكهرباء أثناء هطول الأمطار تجنبًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى مراقبة الأطفال في تلك المواقع، مع أهمية اختيار الأماكن الآمنة أثناء التنزه؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات من المخاطر".

من ناحيته، نسّق مدير إدارة مرور شقراء الرائد عبدالرحمن العصيمي، مع إدارة الدفاع المدني والجهات المعنية في بلديات شقراء والقصب وأشيقر، وإدارة الطرق والجهات المعنية لمتابعة الحالة المطرية التي تمرّ على المنطقة بإشراف ومتابعة محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي.

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