"الأرصاد" تنبّه الشرقية .. حالة تستمر لـ ١١ مساءً وتعم معظم المحافظات
الهيئة قالت عبر "الإنذار المبكر": مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاً للمنطقة الشرقية لاستمرار حالة الرياح النشطة والسحب الرعدية حتى ١١ مساء اليوم.
وقالت الهيئة، عبر نظام الإنذار المبكر: الحالة مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنٍّ في الرؤية وتشمل معظم محافظات المنطقة "الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة".
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"الأرصاد" تنبّه الشرقية .. حالة تستمر لـ ١١ مساءً وتعم معظم المحافظات
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-02-08
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاً للمنطقة الشرقية لاستمرار حالة الرياح النشطة والسحب الرعدية حتى ١١ مساء اليوم.
وقالت الهيئة، عبر نظام الإنذار المبكر: الحالة مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنٍّ في الرؤية وتشمل معظم محافظات المنطقة "الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة".
08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
10:33 AM
"الأرصاد" تنبّه الشرقية .. حالة تستمر لـ ١١ مساءً وتعم معظم المحافظات
الهيئة قالت عبر "الإنذار المبكر": مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاً للمنطقة الشرقية لاستمرار حالة الرياح النشطة والسحب الرعدية حتى ١١ مساء اليوم.
وقالت الهيئة، عبر نظام الإنذار المبكر: الحالة مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنٍّ في الرؤية وتشمل معظم محافظات المنطقة "الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة".