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ميليشيا الحوثي تعترف بمقتل قيادي بارز من عناصرها في صعدة

مصادر عسكرية رجّحت أنه لقي حتفه بضربة جوية لمقاتلات التحالف

اعترفت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بمصرع قيادي بارز، ينتحل رتبة لواء، وينحدر من محافظة صعدة (المعقل الرئيس للميليشيات) شمال البلاد، وفق "العربية نت".

وتفصيلاً، أفادت وسائل إعلام حوثية اليوم الاثنين بأنه جرى تشييع ودفن جثة الصريع حسين سعيد عامر هديان في مسقط رأسه بمنطقة نشور في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.

ولم تذكر الميليشيا الحوثية مكان وزمان مقتل "هديان" الذي ينتحل رتبة لواء، غير أن مصادر عسكرية رجحت أنه لقي مصرعه بضربة جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.

ونعت قيادات وناشطون حوثيون مقتل هديان، الذي اعتبروه خسارة كبيرة لهم.

وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن هديان يعد من القيادات المقربة لزعيم ميليشيا الحوثي، وشارك إلى جانب المتمردين الحوثيين منذ حربهم الأولى ضد الحكومة في 2004م، ومن مؤسسي الحركة الحوثية.

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ميليشيا الحوثي تعترف بمقتل قيادي بارز من عناصرها في صعدة
سبق

اعترفت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بمصرع قيادي بارز، ينتحل رتبة لواء، وينحدر من محافظة صعدة (المعقل الرئيس للميليشيات) شمال البلاد، وفق "العربية نت".

وتفصيلاً، أفادت وسائل إعلام حوثية اليوم الاثنين بأنه جرى تشييع ودفن جثة الصريع حسين سعيد عامر هديان في مسقط رأسه بمنطقة نشور في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.

ولم تذكر الميليشيا الحوثية مكان وزمان مقتل "هديان" الذي ينتحل رتبة لواء، غير أن مصادر عسكرية رجحت أنه لقي مصرعه بضربة جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.

ونعت قيادات وناشطون حوثيون مقتل هديان، الذي اعتبروه خسارة كبيرة لهم.

وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن هديان يعد من القيادات المقربة لزعيم ميليشيا الحوثي، وشارك إلى جانب المتمردين الحوثيين منذ حربهم الأولى ضد الحكومة في 2004م، ومن مؤسسي الحركة الحوثية.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
11:49 PM

ميليشيا الحوثي تعترف بمقتل قيادي بارز من عناصرها في صعدة

مصادر عسكرية رجّحت أنه لقي حتفه بضربة جوية لمقاتلات التحالف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعترفت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بمصرع قيادي بارز، ينتحل رتبة لواء، وينحدر من محافظة صعدة (المعقل الرئيس للميليشيات) شمال البلاد، وفق "العربية نت".

وتفصيلاً، أفادت وسائل إعلام حوثية اليوم الاثنين بأنه جرى تشييع ودفن جثة الصريع حسين سعيد عامر هديان في مسقط رأسه بمنطقة نشور في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.

ولم تذكر الميليشيا الحوثية مكان وزمان مقتل "هديان" الذي ينتحل رتبة لواء، غير أن مصادر عسكرية رجحت أنه لقي مصرعه بضربة جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.

ونعت قيادات وناشطون حوثيون مقتل هديان، الذي اعتبروه خسارة كبيرة لهم.

وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن هديان يعد من القيادات المقربة لزعيم ميليشيا الحوثي، وشارك إلى جانب المتمردين الحوثيين منذ حربهم الأولى ضد الحكومة في 2004م، ومن مؤسسي الحركة الحوثية.

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